Grundstein für Sieg früh gelegt

Mit einem 6:2 bei 3189:3119 Holz feierte die erste Herrenmannschaft des SKC Markelsheim einen Heimerfolg über die Kegler des KC Schwabsberg II. Bereits im ersten Spielabschnitt legten Heiko Leber und Dirk Marquardt den Grundstein zum späteren Sieg. Leber gelang mit 571 geschobenen Kegeln das beste Tageseinzelergebnis und ein deutliches 3:1 gegen Markus Pozarni, der auf ein Endergebnis von 516 Holz kam.

Gegner nicht in Form

Marquardt profitierte von der schwachen Tagesform seines Kontrahenten Marius Kuhn und setzte sich bei einem 2:2 nach Sätzen mit 518:485 Holz durch. In der Mittelpaarung waren die mit 88 Holz in Rückstand geratenen Gäste dann am Drücker. Torsten Leber verlor sein Einzelspiel gegen Ralf Geiger nach einem 2:2 denkbar knapp bei einem Endstand von 524:525. Robin Kaltenbach wurde von seinem Gegner Thomas Geiger eindeutiger abgeschüttelt und musste sich mit 1:3 bei 488:536 Holz geschlagen geben. Die Markelsheimer lagen allerdings nach wie vor mit 39 Holz in Front, als Timo Leber und Helmut Freymüller als Schlussspieler die Bahnen betraten. Leber stellte einmal mehr unter Beweis, weshalb er, gemessen an der Ergebnisschnittliste, in dieser Saison der bislang beste Spieler in Diensten des SKC ist. Er agierte konzentriert und kompromisslos, so dass er unangefochten über den stärksten Einzelkegler der Gäste, Matthias Riedelsheimer, mit 3:1 bei 563:545 Holz triumphierte. Im verbleibenden Duell lag der Vorteil nach dem 2:2 zwischen Freymüller und Lukas Prickler am Ende dann relativ klar bei dem SKC-Spieler. Er beendete seinen Einzelwettkampf mit 525:512 Holz. Dank dieses in Summe völlig unstreitigen Heimsieges errang die „Erste“ des SKC Markelsheim den dritten Tabellenplatz in der Oberliga Nordwürttemberg.

Im Spitzenspiel der 1. Bezirksliga Ostalb Hohenlohe musste die zweite SKC-Herrenmannschaft die Punkte den Gästen von Schwarz-Weiß Abtsgmünd überlassen. Die Partie endete 3:5 bei 3109:3174 Holz. Damit verbleibt die SKC-Zweitvertretung unverändert auf Tabellenplatz zwei hinter den Schwarz-Weißen. Spielentscheidend war die Schlussachse. Mit besonders hervorzuhebenden Einzelleistungen von 557 Holz sowie einem Traumergebnis von 600 Holz katapultierten sich die Kegler der Gäste für die Markelsheimer vollständig außer Reichweite.

Das Spiel in Zahlen: Reißenweber G. – Müller Th. 1:3 (487:526); Freymüller Ch. – Neufeld P. 2:2 (519:512); Schneider A. – Geist W. 2:2 (513:491); Müller T. – Neufeld S. 4:0 (527:488); Maurer B. – Schnepf M. 1:3 (526:557); Lang B. – Geist R. 0:4 (537:600). jn

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018