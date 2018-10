Guter Saisonstart für Janne Rosenau

Frankfurt/Ravenstein.Beim 23. "Kleinen Bembel" in Frankfurt startete Janne Rosenau vom Fecht-Club Ravenstein stark in die neue Saison. Mit nur einem verlorenen Gefecht in der ersten Zwischenrunde focht er sich direkt bis ins Halbfinale.

Hier musste er sich, gehandicapt durch eine Verletzung aus dem Viertelfinale, Sedat Bakay vom FV Heidelberg mit 7:10 geschlagen geben. Seine Vereinskameraden Kim-Sophie

...