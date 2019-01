Hart erkämpfter Auswärtssieg gegen den KVS

Für die erste Herrenmannschaft des SKC Markelsheim begann das Kalenderjahr mit einem 5:3-Auswärtssieg bei 3268:3203 Holz über den KVS Waldrems. Dabei war die Partie für den SKC alles andere als verheißungsvoll gestartet. Björn Maurer und Heiko Leber erwischten trotz solider Einzelleistungen zum Auftakt direkt eine kalte Dusche. Maurer war dem tagesbesten Einzelspieler der Gastgeber, Gabor Kinka, nicht gewachsen und verlor sein Spiel mit 1:3 bei 531:583 Holz. Leber hielt den Abstand zu Sylvio Trost zwar etwas geringer, unterlag allerdings mit 1:3 bei 534:554 Holz. In der Mittelpaarung erfuhr der Wettkampf dann aber eine grundlegende Wende. Dirk Marquardt und Torsten Leber drehten das Spiel und münzten den Rückstand von 72 Holz in eine Führung von 42 Holz um. Marquardt übertrumpfte hierbei Peter Hehn mit 3:1 bei 562:508 Holz. Leber fertigte Harald Restifo mit 3:1 bei 544:484 Holz ab. Noch besser lief es dann für Timo Leber in der Schlusspaarung. Mit seinem 4:0-Sieg bei 596:516 Holz über Helmuth Reiter demonstrierte er einmal mehr, dass er zurecht einen Platz in den Top 10 der Ligaeinzelschnittliste einnimmt. Helmut Freymüller hatte Wolfgang Mayer dagegen wenig entgegenzusetzen und gab sein Duell mit einem 0:4 bei 501:558 Holz ab. Dank der starken Vorleistungen seiner Kollegen blieb dies für den SKC jedoch folgenlos.

Für die zweite Herrenmannschaft stand beim TV Niederstetten II ein Vergleich mit einem Tabellennachbarn an. In dem ausgeglichenen Match verfehlten die Markelsheimer aufgrund ihrer in Summe deutlich schwächeren Einzelergebnisse mit einem 3:5 bei 2954:3056 Holz am Ende klar ein zählbares Resultat. Das Spiel in Zahlen (aus Markelsheimer Sicht): Freymüller Ch. – Fries T. 3:1 (515:492); Glaser M. – Dörr J. 0:4 (448:554); Schneider A. – Raschdorf W. 3:1 (501:448); Lehr St. – Langer A. 1:3 (470:532); Reißenweber G. – Feidel S. 1:3 (476:515); Lang B. – Reschke D. 2,5:1,5 (544:515).

Auch die gemischten Mannschaften des SKC Markelsheim und des TV Niederstetten trafen aufeinander. Dabei setzte sich der SKC als Gastgeber mit 6:2 bei 2846:2752 Holz durch. Die Ergebnisse: Mehburger A. – Trabert G. 3:1 (467:442); Freymüller D. – Keim N. 4:0 (517:430); Rumm M. – Gerlinger K. 2:2 (450:447); Lehr M. – Schulz R. 2:2 (468:486); Freymüller St. – Fladung G. 1:3 (488:501); Neft J. – Moosherr P. 2:2 (456:446). jn

