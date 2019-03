Heimwettkampf in der Karlsberghalle

Nach drei Jahren ist es wieder soweit, die Mannschaften der KTV II und III Hohenlohe treten ihren vorletzten Heimwettkampf der Saison 2019 wieder einmal vor heimischer Kulisse in Crailsheim an. Am Samstag, 6. April, finden in der Karlsberghalle die beiden Wettkämpfe der Bezirksliga Nord und der Verbandsliga statt.

Eröffnen wird diesen Wettkampftag die KTV Hohenlohe III in der Bezirksliga Nord um 13 Uhr. Hier werden die Youngsters aus Hohenlohe im direkten Duelle auf die angereisten Gäste WKG Murr- Erdmannhausen treffen. Dabei dürfte es ein spannender Wettkampf zwischen dem derzeit Tabellenersten (KTV) und dem Tabellendritten (WKG) geben.

Anschließend startet um 16.30 Uhr die zweite Mannschaft der KTV Hohenlohe in der Verbandsliga. Derzeit ebenfalls auf dem ersten Tabellenplatz trifft die KTV II auf den sechsten Tabellenplatz die WKG KTV Oberschwaben.

Die KTV freut sich auf zahlreiche Unterstützung der heimischen und angereisten Fans bei diesen zwei spannenden Wettkämpfen in der Endrunde der Saison 2019. ktv

