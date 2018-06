Herren 40 aus der Residenzstadt haben den Aufstieg fest im Blick

Anzeige

Auch im zweiten Spiel der SPG Bad Mergentheim/Weikersheim beim TC Dettingen/Erms 1 gab es eine Niederlage – diesmal 2:7. Einen Punkt im Einzel holte Dominik Stary mit 6:2, 6:4. Knapp verlor Pascal Väth mit 4:6, 4:6, während Felix Fricke, Pascal Brunner, Yannick Stumpf und Michael Bastron jeweils glatt unterlagen. Alle gegnerischen Spieler hatten allerdings deutlich niedrigere LK-Werte. Erfreulich der 6:1, 6:1-Sieg von Väth/Fricke. Stary/Brunner verloren im Matchtiebreak, Stumpf/Bastron glatt. Freuen kann man sich auf das erste Heimspiel des Teams am 24. Juni.

Ihre Favoritenrolle in der Oberligastaffel unterstrich die Herren 40 Mannschaft gegen den TC Hussenhofen 1. Klare Siege von Stefan Faude, Andrej Safenreiter, Oliver Barth und Uwe Schneider. Die Krönung dann die Doppel: Faude/Barth 6:0, 6:0 und Safenreiter/Schneider 6:0, 6:1. Nach diesem neuerlichen 6:0- Sieg kann das Ziel nur Aufstieg heißen.

Unter dem Todesfall des früheren Mannschaftsführers Wolfgang Druschel litt das Derby in der Bezirksstaffel 1 der Herren 50 Mannschaft beim TA FC Creglingen. Der Fußballstratege Norbert Welzel bezwang Jürgen Fricke mit 6:3, 6:2. Heiner Ring unterlag dem cleveren Roland Herrmann im Matchtiebreak. Weniger Glück hatten Klaus Hellinger (gegen Martin Scheiderer) und Harald Köstler (gegen Dirk Sohrweide), die jeweils nach gewonnenem ersten Satz im Matchtiebreak verloren. Da das Doppel Fricke/Köstler klar verlor und Herrmann/Ulrich Löffler deutlich gewannen, ging das Spiel der Weikersheimer mit 2:4 verloren.

Als der erwartet schwere Gegner erwies sich der 1. TC RW Wiesloch 1 für die Herren 60 Mannschaft in der Südwestliga Süd. Ivo Roubal und Norbert Wonneberger gewannen ihre Einzelspiele jeweils glatt, während Alois Ansmann und Edgar Kern klar verloren. Etwas enger war es bei Egon Höfling (4:6,3:6), der gegen einen läuferisch eingeschränkten früheren Klassespieler aber kein Erfolgskonzept fand. Pech hatte Harald Renk, der nach gewonnenem ersten Satz verletzungsbedingt aufgeben musste. Doch wurde nur ein Doppel gewonnen: Ansmann/Höfling 3:6,2:6, Roubal Spang 6:3,7:6 und Kern/Wonneberger 3:6,6:3, 7:10. Mit etwas mehr Glück hätte vielleicht diese 3:6-Niederlage vermieden werden können.

Ihr erstes Spiel in der Oberligastaffel bestritt die Herren 65 Mannschaft beim TA TSV Georgii A.Stuttgart 1. Während Klaus Hambrecht gegen einen schweigsamen Russen verlor, kämpften sich Karl-Heinz Moschüring, Kurt Roth und Christian Bulenda in den Matchtiebreak, den alle drei jeweils gewannen. Geschlagene drei Stunden stand dabei zum Beispiel Karl-Heinz Moschüring auf dem Platz. Die Doppel gingen dann jeweils glatt an die Weikersheimer: Hambrecht/Moschüring 6:2 6:3 und Roth/Bulenda 7:5, 6:2. So ergab sich ein etwas glücklicher und zudem unerwartet hoher 5:1-Sieg.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.06.2018