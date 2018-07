Herren nahe am Titel

Anzeige

Die Igersheimer Herren sind nach dem 9:0 gegen den TC Afriso Güglingen wieder Tabellenführer. Sebastian Wunderle gewann mit leichtem Handicap gegen einen LK 13-Spieler mit 7:6 und 7:5. Auch Daniel Häusler (6:1, 6:2), Jordi Morral (6:1, 6:0) und Hannes Katschnert (6:2, 6:3) siegten. Youngster Dominik Schnabel erspielte druckvoll ein 6:2, 6:2. Michi Teufel sorgte mit einem 1:6, 6:0 und 10:2 für den sechsten Einzelerfolg. Alle drei Doppel waren an diesem Tage nur noch reine Formsache.

Auch die Herren 50 siegen

Mannschaftsfahrer Winfried Luger führte die Herren 50 in der Staffelliga zum zweiten Auswärtserfolg gegen Vaihingen/Enz. Roland Stammel spielte mit 6:1 und 6:4 den ersten Einzelsieg, Siegfried Muhler ließ daraufhin den zweiten folgen (6:0, 6:0). Stefan Michel (3:6, 1:6) und Winfired Luger (2:6, 0:6) hatten gegen starke Vaihingen/Enz-Spieler das Nachsehen. In den entscheidenden Doppelbegegnungen führten beide Gastgeberduette bereits mit einem Satz. Mit toller Moral drehten Stammel/Luger ein 4:6 mit 6.2 und 10:5. Muhler/Jürgen Lehr im zweiten Doppel gewannen nach 2:6 mit 7:5 und nach einem 2:8-Rückstand im Match-Tiebreak mit 10:8.

Die Herren 60 fuhren zum Bezirksoberliga-Finale zu den Favoriten nach Oedheim. Peter Plochberger, Philipp Häusler und Rainer Dümmler an Position eins bis drei verloren in zwei Sätzen. Franz Kraft kämpfte tapfer und hatte im Match-Tiebreak mit 8:10 das Nachsehen. Franz Nimmrichter (6:3 und 6:2) und Rolf Müller (0:6, 6:4 und 10:2) siegten. Trotz guten Spiels gingen alle drei Doppel an die Gastgeber: Plochberger/Nimmrichter (6:4, 2:6, 5:10), Häusler/Kraft (4:6, 7:5, 8:10) und Dümmler/Müller (5:7, 1:6).