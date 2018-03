Herren siegen, siegen und siegen

Anzeige

Wiederholungen sind bekanntlich langweilig, nicht jedoch für die Sportkegler aus Seckach. Woche für Woche wiederholen sie das Gleiche: Sie feiern einen Sieg. Aber Gewinnen alleine reicht ja nicht mehr, der eine oder andere Spieler erreicht auch noch jedes Wochenende ein überragendes Ergebnis. Nicht nur, dass die Mannschaft als solches die Gesamtergebnisse immer wieder in neue Sphären hebt, überzeugt, sondern auch die Tatsache, dass jede Woche mindestens ein Spieler eine enorme Holzzahl schreibt. Man kann nur noch abwarten, was im letzten Spiel dieser Runde am 24. März in Denkendorf passieren wird. Das Herren-Spiel SV Seckach gegen SKV Reutlingen endete mit 6:2 Punkten und 3214:3081 Holz. Gespielt haben: Markus Münnich 526; Christopher Karle 542; Rainer Miesch 530; Reinhold Winter 588; Florian Arthofer und Friedrich Graf 506 und Jürgen Retter 522 Holz. sspk