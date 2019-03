Hettingen startet in Verbandsliga

Die Kunstturner vom FC Viktoria Hettingen starten am Samstag, 16. März, um 13 Uhr mit einem Heimwettkampf in der Verbandsliga Baden. Der Wettkampf findet in der Sporthalle in Hettingen statt. Zu Gast ist der letztjährige Landesligameister, die TG Kraichgau.

Das FC-Trainerteam mit David Dittrich und Tobias Schmelcher sehen sich auf Augenhöhe mit der TG Kraichgau und gehen davon aus, dass die Tagesform den Wettkampf entscheiden wird.

Die Mannschaft setzt sich aus folgen Kunstturnern zusammen: Robert Balint, Pascal Briem, Nicolas Heck, Noah Wörner, Niklas Mackert, Dominik Wagner, Christoph Schmelcher, Lukas Schmidt und dem Trainerteam David Dittrich und Tobias Schmelcher.

Als Kampfrichter in der Ligarunde werden Anita Briem, Philipp Wiese, Sascha Tomczyk, Konstantin Scheuermann und Christof Mackert im Einsatz sein. Der FC-Vorsitzende Timo Steichler hofft auf starke Unterstützung der Fans. fc

