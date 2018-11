Hochverdienter Triumph in der Ferne

In dem nachgeholten Auswärtswettkampf beim ESV Crailsheim 2 gelang es den Männern vom SKC Markelsheim 2, den Schwung aus der Vorwoche mitzunehmen, und sie gewannen unangefochten mit 7:1 bei 3102:3232 Holz.

Bei diesem hochverdienten Triumph in der Ferne war bereits die Markelsheimer Startpaarung bestens in den Takt gekommen. Christian Freymüller und Tobias Müller beendeten ihre Einzelduelle mit einem 3:1-Sieg und brachten ihr Team darüber hinaus auch mit 89 Holz in Front. Alois Schneider blieb in der Mittelpaarung nach einem 1:3 als einziger Markelsheimer ohne Mannschaftspunktgewinn. Umso zielsicherer rollten die Kugeln von Björn Maurer. Mit dem besten Tageseinzelergebnis von 560 Holz verlies dieser nach seinem 3:1-Erfolg die Bahnen und erhöhte die Führung der Gäste auf zwischenzeitlich 114 Holz. Am zähesten erwies sich für die SKC-Spieler der Finaldurchgang. Timo Leber und Bruno Lang teilten sich mit ihren Konkurrenten jeweils die zu verteilenden Satzpunkte. Bei den Gesamtergebnissen hatten sie allerdings beide die Nase leicht vorn, so dass ihnen die Crailsheimer auch die letzten Mannschaftspunkte überlassen mussten.

Die Spielstatistik im Einzelnen (aus Markelsheimer Sicht): Freymüller Ch. – Theimer H. 3:1 (559:504); Müller T. – Pallmer F. 3:1 (532:498); Schneider A. – Binder K. 1:3 (521:503); Maurer B. – Schönstein M. 3:1 (560:517); Leber T. – Schunk J. 2:2 (558:555); Lang B. – Bauer H. 2:2 (520:507).

Der zweite Spieltag im Seniorenspielbetrieb führte die Markelsheimer Kegelveteranen des SKC auswärts zum KVS Waldrems. jn

