Hohe Siege, glatte Niederlagen

Die Herren der Spielgemeinschaft Bad Mergentheim/Weikersheim 1 traten in der Verbandsliga beim TC BW Vaihingen-Rohr an. Hier traf man gleich auf einen übermächtigen Gegner und musste eine glatte 0:9-Niederlage hinnehmen. Während Nikita Tatyanin aus Russland eine knappe Zweisatzniederlage mit 3:6/6:7 erlitt. und Felix Fricke sich erst im Matchtiebreak mit 6:1/5:7/9:11 sehr unglücklich geschlagen geben musste, kassierten Pascal Väth, Pascal Brunner, Yannick Stumpf und David Ondrasch jeweils klare Zweisatzniederlagen. Die Doppel waren etwas ausgeglichener. Felix Fricke und Pascal Brunner verloren mit 3:6/0:6 gegen die Nummern 1 und 2 des Gegners, Tatyanin/Ondrasch und Väth/Stumpf verloren im Matchtiebreak, der jeweils 6:10 ausging. Das nächste Spiel ist am 17. Juni beim TC Dettingen/Erms 1.

Sieg in neuer Vierer-Runde

Einen glatten 6:0-Erfolg erzielten die Herren 40 in ihrem ersten Spiel der neuen Vierer-Runde in der Oberligastaffel. Deutlich höhere LK-Nummern der gegnerischen Spieler, – das war die Mannschaft aus „6er-Jahren“ so nicht gewohnt. Obwohl Spitzenspieler Thorsten Knoll für höhere Aufgaben geschont wurde, ergaben sich gegen den TA SV Lonsee 1 keine Probleme. Stefan Faude erteilte mit 6:0/6:0 die Höchststrafe. Andrej Safenreiter war mit seinem 6:3/6:3 nicht ganz zufrieden, weil seine gefürchteten Stops nicht so recht gelingen wollten. Oliver Barth ließ sich auch durch einige kampfbetonte Urschreie des Gegners nicht aus der Ruhe bringen und siegte sicher 6:2/6:3. Mit kraftvollen und sicheren Schlägen hatte David Baarß seinen Gegner beim 6:4/6:1 im Griff. Das Doppel Faude/Barth ließ bei seinem 6:2/6:3 nichts anbrennen, während es Uwe Schneider und David Baarß mit 7:6/6:4 etwas spannender machten. Nach diesem Auftakt sind Aufstiegshoffnungen wohl angebracht.

Die Herren 60 traten in der Südwestliga Süd gegen den Bulacher SC an. Da eine Niederlage mit einem Willkommensgruß im Abstiegskampf verbunden gewesen wäre, war das Team sehr konzentriert. Ivo Roubal ließ mit 6:2/6:2 seinem Gegner keine Chance. Nach einem Extra-Training mit Norbert Wonneberger vor dem Spiel zeigte Egon Höfling eine starke Leistung und gewann sein erstes Match in dieser Saison mit 6:3/6:1. Auch Norbert Wonneberger gewann sein Match nach hartem Kampf deutlich mit 6:1/6:2. Alois Ansmann an Nummer 1 spielte wieder gut mit, gewann nach 0:3-Rückstand den ersten Satz noch mit 6:3, verlor dann allerdings mit 2:6 und 7:10 im Matchtiebreak. Der noch etwas gesundheitlich angeschlagene Herold Spang zeigte eine große kämpferische Leistung und drehte sein Spiel noch mit 4:6 7:6 11:9. Keinerlei Probleme hatte Harald Renk bei seinem schnellen 6:1/ 6:2. Auch die Doppel gingen klar an die Weikersheimer: Roubal/Spang gewannen mit 6:4/6:0, das erfolgsgewohnte Doppel Kern/Renk siegte mit 6:1/6:0, nur Ansmann/Wonneberger mussten nach verlorenem ersten Satz die Entscheidung im Matchtiebreak erzwingen.

So ergab sich ein in dieser Höhe nicht erwarteter Sieg von 8:1, und man geht gelassen ins Heimspiel gegen des Topteam TC RW Wiesloch 16. Juni.

