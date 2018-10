Igersheim behält die Nerven und siegt verdient

Wiesenbach – Hollenbach 0:0 Man kann dieses Freitagsspiel in einem Satz zusammenfassen: Wiesenbach macht 90 Minuten Druck und Hollenbach steht mit elf Mann hinten drin und drischt die Bälle raus. Über die komplette Zeit haben die Gäste in keiner Weise versucht, das Spiel zu gestalten. Die Jungs vom SCW fanden auf der anderen Seite keinen Weg diese massive Abwehr zu überwinden. Nach wenigen ernsthaften Chancen konnte erst in der 44. Minute Danut Esanu einen gut platzierten Freistoß auf das Gästetor bringen, der Ball ging knapp um die Mauer herum auf die rechte Torecke zu aber der Gästekeeper wehrte ihn gerade noch so ab.

Auch in der zweiten Hälfte waren die Gäste nur bei ganz wenigen Kontern am Spiel beteiligt und sie zogen weiterhin ihre defensive Strategie eisern durch. Auch die Wiesenbacher Abwehr machte ihre Sache jedoch gut und war bei den wenigen Angriffen zur Stelle. Leider kamen im engen Raum nach vorne die Pässe nicht immer genau an, es konnten keine klaren Möglichkeiten herausgespielt werden und so musste sich der SCW am Ende mit dem Unentschieden zufrieden geben.

Igersheim – Apfelb./Herrenz. 3:1 Tore: 1:0 (37. Minute) Henning Westphal, 2:0 (49. Minute) Christoph Hörner, 2:1 (77. Minute) Patrick Peppel, 3:1 (92. Minute) Dominic Blazic. – Besondere Vorkommnisse: Elfmeter für Apfelbach/Herrenzimmern; Elfmeter für Igersheim - Zuschauer: 130.

Beide Teams begannen sehr verhalten und waren vor allem darauf bedacht, keine Fehler zu machen. Erst nach einer halben Stunde nahm die Partie Fahrt auf: Der FC hatte die erste gute Chance, als Baier links durchlief und an Brunner scheiterte. Den anschließenden Eckball köpfte Landwehr knapp daneben. Auf der anderen Seite entschärfte Metzger einen scharf getretenen Freistoß von Gotthardt. In der 37. Minute fiel dann die Führung für die Gastgeber. Eine verunglückte Flanke landete an der Latte, Westphal reagierte am schnellsten und drosch den Ball in die Maschen. Kurz nach der Pause legten die Schwarz-gelben nach: Eine schöne Flanke von Blazic verwandelte Hörner zum 2:0. Die Hausherren versäumten es, den Sack zu zu machen und Apfelbach kam durch einen Foulelfmeter zum Anschlusstreffer. Nun gaben die Gäste noch einmal Gas. Igersheim behielt aber die Nerven und Blazic traf in der 92. Minute ebenfalls durch einen Foulelfmeter zum 3:1-Endstand.

Löffelst./Mgh. – Wiesenbach 3:0

Tore: 1:0 Patrick Hainke (20.), 2:0 Tobias Haug (83.), 3:0 Alexander Ilic (84.). - Zuschauer: ca. 100. - Reserve: 5:0.

Die anwesenden Zuschauer auf dem Berg sahen wieder einmal ein spannendes Spiel, bei dem der SV Löffelstelzen aufgrund der zweiten Spielhälfte als verdienter Sieger vom Platz ging.

Beide Mannschaften gingen druckvoll zu Werke und zeigten auf beiden Seiten immer wieder gefährlich Tormöglichkeiten. Die SGM konnte dann in der 20. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß-Schuss von Patrick Hainke die 1:0-Führung erzielen. Auch im weiteren Spielverlauf war es auf beiden Seiten ein Hin und Her. Erst zum Ende des Spiels trumpfte die SGM dann noch einmal gehörig auf. In der 80. und 82. Minute konnte nur das Aluminium die Torschüsse von Alexander Ilic und Edison Hajra verhindern. Dann in der 83. Minute wieder ein Freistoß von Patrick Hainke, den der Wiesenbacher Schlussmann nicht sauber klären konnte und dann von Tobias Haug im Tor der Gäste versenkt wurde.

Nur eine Minute später konnte Artur Tabert bei einem Angriff den Ball auf den freistehenden Alexander Ilic quer spielen und dieser den Ball zum 3:0-Endstand einlochen.

Weikersheim/S. – Edelfingen 1:1

Tore: 0:1 (37.) Carlos Alberto Gomes Nico, 1:1 (92.) Kevin Scheidel.- Zuschauer: 180.

Von Beginn an war Edelfingen die spielüberlegene Mannschaft und konnte in der 18. Minute die erste gute Tormöglichkeit durch einen Weitschuss von Wolfart für sich verbuchen. In der 28. war es Zienecker im eigenen 16er, der in höchster Not vor dem einschussbereiten Nkem klärte. Edelfingen zeigte sich weiterhin kombinationssicherer und hatte in der 30 Minute die Führung auf dem Fuß. Der Ball ging jedoch knapp am linken Pfosten vorbei. Das verdiente 0:1 für die Gäste fiel schließlich nach einem leichtfertigen Ballverlust in der Abwehr. Nico war der Nutznießer und brachte den Ball aus kurzer Distanz im Tor unter. Im Gegenzug hatte die SGM durch Schmitt die Möglichkeit auf den Ausgleichstreffer. Der Nachschuss landete zwar im Tor, aufgrund eines vorherigen Foulspiels wurde der Treffer nicht gegeben.

Nach der Pause hatte Edelfingen die Chance die Führung auszubauen, scheiterte jedoch mehrmals am guten Heimkeeper (Schober), der dadurch seine Mannschaft im Spiel hielt. Ab der 60. Minute erhöhte die SGM den Druck und hätte durch zwei Kopfbälle von Schmitt und Zienecker ausgleichen können. In der 92. Minute war es wiederum Zienecker, der im Strafraum zu Fall kam. Der Schiedsrichter gab Elfmeter, den Scheitel flach im Tor zum 1:1-Entstand unterbrachte. Hollenbach 2 – Taubertal/Rött. 2:1

Tore: 0:1 (23.) Lucas Mohr, 1:1 (50.) Timo Schnabel (Eigentor), 2:1 (83.) Markus Herkert (Foulelfmeter). - Zuschauer: 80.

Unter souveräner Leitung von Schiedsrichter Geiger aus Walldürn setzte sich die Hollenbacher Zweite gegen den Tabellenführer auf dem Hollenbacher Trainingsplatz durch. Taubertal hatte über die gesamte Spielzeit große Probleme mit dem holprigen Platz und mit der Hollenbacher Defensive, welche sich wie bereits am Freitag in Wiesenbach sehr gut präsentierte. Hollenbach machte die Räume eng und versuchte es mit langen Bällen auf Feldscher und Schülke, welche immer wieder für Gefahr sorgten. Taubertal fand nicht wirklich ins Spiel und ging glücklich durch Lucas Mohr nach 23. Minuten in Führung, als dieser sehr gut von Walch in Szene gesetzt wurde. Hierbei sah die Hollenbacher Defensive das erste und letzte Mal an diesem Tage schlecht aus.

In Hälfte zwei blieb Hollenbach seinem Stil treu und agierte weiterhin mit langen Bällen. Nach einem abgewehrten Eckball schlug Fabian Hirschlein den Ball wieder in den Strafraum, wo Timo Schnabel den Ball unglücklich mit dem Kopf ins eigene Tor verlängerte. Taubertal war zwar gewillt das Spiel zu drehen, allerdings hatte der schwach agierende Tabellenführer keine Lösung gegen die kompakte Hollenbacher Defensive. Hollenbach war weiterhin dem zweiten Treffer näher und hatte immer wieder kleinere Chancen nach Standards.

In der 83 Minute setzte sich Markus Herkert bei einem Konter gegen einen Gegenspieler durch, der zweite Gegenspieler legte ihn allerdings regelkonform im Strafraum, weshalb Schiedsrichter Geiger berechtigterweise auf Strafstoß entschied. Der gefoulte Markus Herkert nahm sich der Sache selbst an und verwandelte souverän. Die letzten Minuten überstand Hollenbach gekonnt und so war der Jubel nach dem Schlusspfiff groß im Hollenbacher Lager, da bereits am Freitag ein Punkt (0:0) aus Wiesenbach mit Heim genommen werden konnte. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem Derby gegen die SpVgg Apfelbach/Herrenzimmern.

Amrichsh. – Niederstetten 1:1

Tore: 1:0 Jannis Hübel (20.), 1:1 Fabian Löber (52.). - Zuschauer: 105. - Reserve: 1:0.

Der Gastgeber gingen in den ersten Minuten druckvoller ins Spiel und erarbeiteten sich gleich zu Beginn Chancen, die dann in der 20. Minute verdient durch starke Vorarbeit von Tim Erhard zum 1:0 durch Jannis Hübel führten. Bis zur Pause flachte das Spiel außer einem Pfostenschuss von Stefan Beez zusehends ab.

In der zweiten Hälfte ließen die Gastgeber etwas nach und die Gäste aus Niederstetten kamen dadurch besser ins Spiel. So fiel in der 52. Minute auch verdient der Ausgleich. Danach hatten die Gäste noch zwei Großchancen die Keeper Phillip Swoboda überragend zunichte machte. Durch eine alles in allem starke Abwehrleistung blieb es bei einer gerechten Punkteteilung. Dörzbach/Klep. - Nagelsberg 1:2

Tore: 0:1 Tim Lindenmann (11.), 1:1 Thomas Köder (51.), 1:2 Witali Baron (90.). - Zuschauer: 160. - Reserven: 4:6

Einen erneuten Nackenschlag mussten die Gastgeber im Heimspiel gegen Phoenix Nagelsberg einstecken, denn buchstäblich in letzter Sekunde gelang dem Aufsteiger der Siegtreffer zum 1:2. Die Partie in Dörzbach war für die Gastgeber wie die letzte in Amrichshausen. Trotz einer guten Anfangsphase und einer ersten Torannäherung fiel der Treffer durch die Gegenseite. Nagelsberg nutzte bereits nach elf Minuten die erste sich bietende Gelegenheit nach einer Unsicherheit in der SG-Defensive zur frühen Führung. Die zahlreichen Zuschauer sahen fortan eine recht ausgeglichene Begegnung ohne spielerische Höhepunkte. Die beste Chance der Einheimischen hatte Marvin Gennrich, seine Direktabnahme strich aber am langen Pfosten vorbei, so dass es zur Pause beim 0:1 blieb.

Doch nur wenige Minuten nach der Pause gelang der SG dann der ersehnte Ausgleich. Thomas Köder erzielte mit einem schönen Distanzschuss nach 51 Minuten den Ausgleich. Nur wenig später wurde der selbe Spieler im letzten Moment auf dem Weg Richtung Tor regelwidrig gestoppt, der anschließende Freistoß blieb jedoch erfolglos. Mit zunehmender Spieldauer übernahmen dann die Gäste das Kommando und erspielten sich ein Übergewicht.

In der Schlussphase kämpften die Gastgeber dann vehement um den ersten Heimpunkt, verursachten aber zu viele Freistoßgelegenheiten für die Gäste. Eben einen dieser Freistöße verwandelte dann der eingewechselte Baron in der Schlussminute unhaltbar über die Mauer hinweg zum 1:2-Endstand.

Bieringen – Creglingen 1:4

Bis zum Redaktionsschluss kein Spielbericht eingegangen.

