Igersheim behielt zu Hause mit 4:2 die Oberhand

Weikersheim/S. – Apfelb./H. 1:1 Tore: 1:0 (36.) S. Lutz, 1:1 (90.) Devlic.

Bei herrlichem Fußballwetter kam die SGM Weikersheim/Schäftersheim gegen Kellerkind Apfelbach nicht über ein 1:1 hinaus. Den ersten Aufreger des Spiels gab es bereits nach drei Minuten. Nach einem missglückten Abstoß des Apfelbacher Torspielers wurde Zienecker zu Fall gebracht, nachdem er allein auf das gegnerische Tor zugelaufen war. Gleichzeitig spielte der Apfelbacher Verteidiger jedoch auch den Ball, was den nicht gegebenen Elfmeter rechtfertigt. Apfelbach beschränkte sich in der ersten Hälfte aufs Verteidigen, während der Tabellenführer das Spiel machte. In der Folge hatte die SGM mehrere Chancen und wurde insbesondere durch Standards zweimal durch den starken Abwehrchef Lutz gefährlich, der den Ball jeweils knapp am Tor vorbei köpfte. Aus dem Spiel heraus agierte die Spielgemeinschaft gegen tief stehende Apfelbacher oft etwas zu hektisch, was zu vielen langen Bällen führte und den Spielfluss immer wieder störte.

Die letzte Präzision fehlte beim letzten Pass oftmals. Nach 30 Minuten hatte dann überraschenderweise Apfelbach nach einem Weikersheimer Ballverlust die beste Chance des Spiels, als Gotthardt nach einer halbhohen Hereingabe den Ball freistehend aus etwa sieben Metern volley über das gegnerische Tor setzte. Nach 36 Minuten fiel dann die letztlich verdiente Führung für die Heimelf. Nach einer Ecke setzte Lutz den Kopfball an die Unterkante der Latte, ehe Schmitt auf der Torlinie abstaubte. Immer wieder kam die SGM zu guten Torchancen, konnte die Vorentscheidung jedoch nicht herbeiführen. Apfelbach strahlte vor allem durch Standards Gefahr aus. In der 75. Minute vereitelte Keeper Bauer eine gute Gästechance nach einem gefährlichen Kopfball. In der 86. Minute hatte Unterwerner nochmals die große Chance auf das 2:0, nachdem er sich stark durchgesetzt hatte. Wieder fehlte jedoch das Zielwasser. In der 90. Minute kam Apfelbach dann doch noch zum glücklichen Ausgleich, als eine Flanke von der rechten Seite per Kopf von Devlic ins lange Eck befördert wurde. Edelfingen – Taubertal/Rött. 3:0 Tore: 1:0 (37.) Sandro Wolfart, 2:0 (68.) Gomes Nico Carlos Alberto, 3:0 (81.) Virtaci Eduard. – Zuschauer: 120.

Von Anfang an war Edelfingen die spielbestimmende Mannschaft und behielt die drei Punkte zurecht im mittleren Taubertal. Die SGM versuchte durch läuferischen und kämpferischen Einsatz zu kompensieren. In der 15. Minute hatte die SGM auch ihre größte Chance, als sie nach einem Eckball ans Lattenkreuz schoss. Ansonsten waren aber die Edelfinger Herr im eigenen Haus. Mehrere klare Chancen wurden vergeben oder vom guten SGM-Torwart zunichte gemacht. So musste ein langer Ball herhalten, wo sich die Abwehr der SGM total verschätzte und Sandro Wolfart dann aus zwölf Metern alleine vor dem Torwart auftauchte und den Ball ins rechte Eck schob. Nach der Pause war das Spiel sehr zerfahren. Edelfingen ließ ein bisschen nach, aber die SGM konnte daraus kein Kapital schlagen. Alleine durch Standards waren die Jungs aus dem oberen Taubertal gefährlich. So waren es eigentlich zwei schnell vorgetragene Konter, die für die Entscheidung sorgten. Zum einen in der 68 Minute, als Gomes nach einem abgewehrten Ball nochmals von Mario Fading frei gespielt wurde und den Ball nur noch aus kurzer Entfernung einschieben musste. Später die gleiche Situation. Diesmal war der Vorlagengeber Gomes Nico der in seinem ersten Versuch am guten Torwart scheiterte den Ball aber nochmals bekam und dann auf Virtaci quer legte, der auch wiederum aus kurzer Entfernung traf. In der Folgezeit warfen die Spieler der SGM nochmals alles nach vorne und gaben nie auf. Aber es fehlte an diesem Tag das notwendige Glück.

Hollenbach II – Amrichsh. 0:0

Zuschauer: 120

Vor großer Zuschauerkulisse und unter souveräner Leitung von Schiedsrichter Scheidle trennten sich die Hollenbacher Zweite und Amrichshausen leistungsgerecht 0:0-Unentschieden. Den besseren Start hatten die Gäste, erst danach kam Hollenbach besser ins Spiel und hatte gute Chancen durch Ruck, Götz und Sprügel um in Führung zu gehen. Letztendlich hatte immer ein Verteidiger einen Fuß dazwischen oder war Endstation am Amrichshäuser Keeper. In Hälfte zwei nahm Hollenbach das Heft in die Hand und versuchte auf den Führungstreffer zu gehen. Hier hatten Hillenbrand und Ruck große Chancen, die allerdings ungenutzt blieben. Amrichshausen hingegen setzte auf Konter. Als sich die Zuschauer schon auf ein torloses Unentschieden einstellten, ergab sich für Hollenbach die große Chance in Führung zu gehen, als der Schiedsrichter ein Foulspiel vom Amrichshäuser Torhüter an Ruck ahndete. Den fälligen und nicht platzierten Strafstoß von Sprügel wehrte Swoboda im Amrichshäuser Tor mit den Füßen ab und so blieb es letztendlich bei einer gerechten Punkteteilung.

Niederstetten - Dörzbach/Kl. 1:0

Tore: 1:0 Fabian Löber (75.). - Zuschauer: 120.

Das goldene Tor von Fabian Löber in der zweiten Hälfte sicherte dem TVN die drei Punkte im Heimspiel gegen den Tabellenletzten aus dem Jagsttal, der sich aber keineswegs als solcher präsentierte. Die Hausherren hatten über die komplette Spielzeit ein optisches Übergewicht aber zwingende Chancen blieben Mangelware. Auch nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer das gleiche Bild. Es lag in der Luft, dass die Mannschaft die das erste Tor macht auch das Spiel gewinnt. Hierfür tat der TVN mehr. Und so war es letztendlich verdient als Fabian Löber fast von der Mittellinie alleine auf den SG-Keeper zu ging und am Ende seines Sprints noch überlegt zum 1:0 zu vollenden.

Igersheim – Nagelsberg 4:2

Tore: 1:0 (11.) Domnic Blazic, 2:0 (20.) Domnic Blazic, 2:1 (33.) Ejmad Demaku, 3:1 (43.) Domnic Blazic, 3:2 (61.) Ejmad Demaku, 4:2 (83.) Yannick Nillies. - Zuschauer: 80. - Besondere Vorkommnisse: Foulelfmeter für Nagelsberg. - Reserve: 9:3.

Die Gastgeber erwischten bei frühlingshaften Temperaturen den besseren Start in die Partie. Bereits nach elf Minuten durften die Fans das erste Tor bejubeln, als Blazic den frühen Führungstreffer erzielte. Beflügelt vom guten Start legte Blazic in der 20. Minute noch einmal nach und erhöhte mit einem satten Schuss auf 2:0. Das Spiel ging hin und her. In der 33. Minute wurde Demaku mit einer langen Flanke bedient, kam vor dem Tor zum Kopfball und nickte zum Anschlusstreffer für die Gäste ein. Nagelsberg wollte nun den zweiten Treffer, doch Igersheim hielt gut dagegen.

Nach einem Foul im Strafraum der Hausherren zeigte der Schiedsrichter folgerichtig auf den Punkt. Doch Demaku ließ die Chance liegen und setzte den Elfmeter neben das Tor. Igersheim drängte ebenfalls auf einen Treffer. Die Schwarz-gelben hatten dabei mehr Glück und so erhöhte Blazic in der 43. Minute nach einem schönen Solo auf 3:1.

Die zweite Hälfte begannen nun die Gäste besser und dominierten das Spiel. So war es nach einem Freistoß wieder Demaku, der abermals mit einem Kopfballtreffer auf 3:2 verkürzte. Nagelsberg war nun bestärkt und spielte stark nach vorne, um den Ausgleich zu erzielen. Trotz einiger guter Chancen, die vom Igersheimer Schlussmann und der Aluminiumkonstruktion vereitelt wurden, reichte es für Phoenix nicht zum Torerfolg. Den erzielte dann Nillies für die Heimelf, der im Nachsetzen per Kopf zum viel umjubelten Endstand einnetzte.

Löffelstelzen/Bad Mergentheim - Creglingen 2:5

Tore: 0:1 Nico Englert (7.), 0:2 Jannik Wolfarth (40.), 1:2 Alexander Illic (47.), 1:3 Jannik Wolfarth (68.), 2:3 Max Vierneißel (75.), 2:4 Jannik Wolfarth (83.), 2:5 Jannik Wolfarth (90.).

Die SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim verliert vor heimischer Kulisse das Spitzenspiel gegen Creglingen und muss den Relegationsplatz zunächst an den Gegner abgeben. Bereits in der fünften Spielminute hätte die Heimmannschaft in Führung gehen können. Leider wurde der Strafstoß durch Tabert vergeben. Nahezu im Gegenzug bekamen die Creglinger einen Freistoß am 16-Meterraum und der Kapitän der Creglinger verwandelte diesen direkt. In der 25. Minute hätte Hajra den Ausgleich auf dem Fuß und somit die beste Chance der Heimmannschaft vor dem Seitenwechsel. Vor der Halbzeit waren es aber die Gäste, die einen Konter nach abseitsverdächtiger Stellung zum 2:0 nutzen konnten.

Nach dem Seitenwechsel konnte Illic seine Mannschaft wieder heranführen; nach Freistoß stand er frei vor dem Gästetorwart und schob ein. Es folgte ein Gegentor, ehe Max Vierneißel einen Eckball per Kopf verwerten konnte. Mit zwei Konter treffern machte Creglingen jedoch den Sack zu. Spieler des Spiels war zweifellos Jannik Wolfarth mit seinen vier Toren.

Bieringen – Gammesfeld 3:1 Bis Redaktionsschluss kein Spielbericht eingegangen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.05.2019