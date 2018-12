Igersheimer C-II-Junioren siegen im Futsal

Die C-II-Junioren aus Igersheim holten sich den Sieg in der Futsal-Hallenrunde des WFV-Bezirks Hohenlohe. Zweite Mannschaften haben keine Möglichkeit, sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Dennoch zeigten die fünf Teams, die sich in drei Hallenturnieren in Niederstetten (zweimal) und Creglingen maßen, guten und spannenden Futsalsport, auch wenn es die große Mehrheit lieber sehen würde, es gäbe auch bei Hallenmeisterschaften die Rundumbande. Die Igersheimer um Erfolgscoach Andreas Siegert (links) kassierten in den zwölf Spielen lediglich zwei Niederlagen und setzten sich vor den zweiten Teams aus Weikersheim, Niedernhall, Markelsheim und Akthausen/Neunkirchen durch. Bild: fci

