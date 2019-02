Im Duell von Beginn an dominant

Bad Mergentheim.Gegen den TSV Blaufelden dominierten die Bad Mergentheimer TV-Hobby-Badminton-Cracks das Duell von Anfang an und nahmen am Ende beim 6:2-Erfolg beide Punkte mit nach Hause.

Erfreulicherweise stand Simone Frey nach einer langen Wettkampfpause zum ersten Mal in dieser Saison wieder für die Kurstädter im Aufgebot. Gewohnt sicher gewann Frey ihr Einzel-Spiel und zusammen mit Alina Bauer auch das im Damendoppel.

Im zweiten Herrendoppel punkteten Jens Hackmann und Franz Wakan, das erste Herrendoppel holte sich der Gastgeber.

Mit einer 3:1 Führung starteten die TVler nun in die drei Herreneinzel-Spiele. Jens Hackmann hatte bei seinem deutlichen Zwei-Satz-Sieg wenig Mühe, doch sowohl Phillip Brenner als auch Franz Wakan mussten in ihren Matches in den Entscheidungssatz. Dank seiner besseren Kondition behielt Phillip Brenner am Ende die Oberhand. Franz Wakan stellte im dritten Satz die Taktik um, was sich als gold richtig herausstellte.

Bei insgesamt acht zu spielenden Partien und einer deutlichen 6:1-Führung war die Begegnung entschieden. Das abschließende Mixed gewann der Gastgeber aus Blaufelden zum 6:2-Endstand für Bad Mergentheim. and

