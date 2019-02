Im Moment haben die Herren einen Lauf

Mit 30:39 Scorepunkten gewann die zweite Mannschaft der KTV Hohenlohe auch ihren dritten Wettkampf in Folge. Ungeschlagen führt das Team rund um Trainer Peter Onisk und Mannschaftskapitän Michael Hemming die Tabellenspitze der Verbandsliga mit einem deutlichen Vorsprung von 14 Scorepunkten zum Zweitplatzierten MTV Ludwigsburg II an.

Nach einem knappen Aufstieg im letzten Jahr von der Landesliga zurück in die Verbandsliga hatten die Athleten der KTV in diesem Jahr mit einem Platz im Mittelfeld gerechnet. Zur Verstärkung zog Hohenlohe daher die Gebrüder Benjamin und Bastian Hofmann von der dritten in die zweite Mannschaft nach oben. Die beiden Sechskämpfer konnten in Vergangenheit durch sichere und saubere Kür-Übungen überzeugen und dürfen nun ihr Können in der nächst höherer Klasse unter Beweis stellen.

Auch am vergangenen Samstag überzeugte Hohenlohe in der Mainhardter Steinbühlhalle die Kampfrichter durch gute Leistungen. Zu Gast waren dieses Mal die Turner aus dem TG Schömberg angereist. Beide Mannschaften zeigten vor den vollen Publikumsrängen hervorragende Übungen teils mit Elementen aus den höchsten Schwierigkeitsklassen. Mit einigen Patzern startete Hohenlohe die Duelle am ersten Gerät, dem Boden.

Hier konnten Bastian und Benjamin die ersten drei und zwei Scorepunkte gewinnen. Zum ersten Gerätesieg reichte es nicht. Auch am Pauschenpferd mussten anfangs zwei Stürze von Seiten der KTV hingenommen werden. Am Ende überzeugten dennoch die vier Turner Ferdinand Heinrich, Benjamin und Bastian Hofmann, sowie der Lokalmatador Mario Müller und gewannen das Gerät mit 12:3 Scorepunkten. An den Ringen hatte wiederum Schömberg die Nase vorn. Auch am Sprung vermochte die KTV dem Gegner nichts entgegenzusetzen. Hier zeigten Ferdinand Heinrich, Bastian Hofmann und Johannes Gerlach hervorragende Zukaharas in den sicheren Stand. Beim vierten Sprungturner Yannik Kübler stürzte bei der Landung.

Am Barren konnten die verlorenen Punkte wiederum mit einem Gerätesieg von 9:1 gut gemacht wer-den. Hier verliefen alle Übungen ohne große Patzer. Im letzten Gerät dem Reck vollführte Hohenlohe ebenfalls keine großen Fehler und nahm so den dritten Sieg mit nach Hause. Kommenden Samstag trifft die KTV II in ihrem dritten Auswärtswettkampf auf die zweite Mannschaft des SSV Ulm.

Im Doppelwettkampf mit der zweiten Mannschaft konnten auch die Youngsters in der dritten Mannschaft der KTV Hohenlohe vergangenes Wochenende einen erfolgreichen zweiten Sieg in Folge auf ihr Konto verbuchen. Mit 269,10: 256,55 Punkten gewannen die Athleten hier gegen die dritte Mannschaft aus dem VfL Kirchheim. Damit bleibt die KTV II weiterhin Vorreiter in der Tabellenspitze der Bezirksliga Nord. Die Turner aus Hohenlohe überzeugten an allen Geräten mit sauberen Kür-Übungen und sicherten sich am Ende so einen verdienten Sieg. Die dritte Mannschaft aus Hohenlohe trifft kommenden Samstag auf den Spvgg. Heinriet.

Für die KTV II turnten: Johannes Gerlach, Ferdinand Heinrich (alle TSG Öhringen), Mario Müller (VfL Mainhardt), Michael Hemming, Joachim Glock, Yannik Kübler (alle TSV Crailsheim), Bastian und Benjamin Hofmann (TSV Niedernhall

Für die KTV III turnten: Jonas Albrecht, Michael Bogdahn, Lukas Fahrbach (alle TSV Künzelsau), Ruben Krause, Dominik Münch, Julian Pfleger, Ron Philippiak, Micha Schmidt (alle TSG Öhringen), Marko Müller (Vfl Mainhardt). kg

