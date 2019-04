Immer noch mitten im Aufstiegskampf

TSG Heilbronn – TSV Buchen 31:36

Buchen: Nirmaier, Theobald (beide Tor), J. Weber (2), Kraft (5), Dietrich, R. Weber, Große (1), Omrcanin (7), Weis (2), Röckel (6/4), Schmitt (5), Weimar (7), Dosch (1).

Noch immer ist in der Handball-Bezirksliga im Aufstiegskampf nichts geklärt. Jedes Spiel ist und bleibt ein Endspiel, und jeder Gegner möchte natürlich der sein, der den an der Spitze stehenden die Punkte stiehlt. Außerdem traf der TSV Buchen mit der TSG Heilbronn auf einen Gegner, der sicherlich nach dem Spiel in Buchen eine größere Rechnung offen hatte.

Zu Beginn des Spiels ist beim Einlauf den meisten Aktiven wohl aufgefallen, dass einige Heilbronner eher die Sonne genießen wollten, als ein hochwertiges Handballspiel gegen den Spitzenreiter. Vielleicht verankerte sich dieser Gedanke auch in manchen Köpfen der Spieler. Die ersten Spielminuten waren gekennzeichnet von Fehlwürfen und verpassten Chancen. Die Buchener stolperten sich zu einer Drei-Tore-Führung und konnten das erste Mal etwas durchschnaufen. In den darauffolgenden zehn Minuten schlich sich wieder der Schlendrian ein, und Coach Wiener musste beim Stand von 8: 8 zur Besprechung bitten. Die Handballer aus Buchen wachten zum Schlussspurt der ersten Hälfte noch einmal auf. Auf Heilbronner Seite war allein Mathias Ohr dafür verantwortlich, dass es zur Pause nur 16:13 für die TSVler stand. Am Anfang der zweiten Halbzeit zeigten die Herren aus Buchen gleich, dass sie nun konzentrierter an die Sache herangingen. Angeführt von Sascha Weimar setzte man sich auf 27:19 ab. Doch die letzten 15 Minuten des Spiels sollten es noch einmal in sich haben. Der Kampfgeist der Heilbronner war noch lange nicht gebrochen. Einige Entscheidungen zu Gunsten der Hausherren ließ den Abstand noch einmal deutlich schmelzen, und der TSV hatte mächtig zu kämpfen, um das Spiel noch nach Hause zu bringen. Doch wie man solche Spiele in den vergangenen Jahren verloren hatte, zeigte sich die neue Reife und nötige Ruhe, um die zwei Punkte mit dem Entstand von 31:26 einzutüten.

Nach einem erfolgreichen Wochenende ist man nun dem Ziel noch ein Stück nähergekommen. Zwei Spiele verbleiben und fordern noch einmal alles von den TSV Handballern ab. Ein hartes Spiel erwartet sie kommenden Samstag in Obrigheim. Doch auch diese Hürde wollen Buchener Handballer meistern und hoffen auf reichliche Unterstützung der Fans aus Buchen. Anpfiff ist um 18 Uhr in der Neckarhalle in Obrigheim. tsv

