In die Oberliga aufgestiegen

Niklas Schmitt (Jahrgang 2000) erzielte über 200 Meter Rücken (2:13,22 Minuten) und 200 Meter Schmetterling den ersten Platz. Zusätzliche Punkte sammelte er über 200 und 400 Meter Freistil (jeweils Platz 2).

Zusätzlich gelang ihm über diese Disziplinen mit neuen persönlichen Bestzeiten der Eintrag in die Bestenlisten des Vereins.

Ron Wolfart (Jahrgang 1999) schlug über 200 Meter Brust (2:30,74) und 400 Meter Lagen als Erster an und stockte das Punktekonto ordentlich auf.

Beachtliche Zeiten

Sehr erfreulich waren die Leistungen von Maximilian Dotzel (Jahrgang 2002). Trotz längerer Verletzungspause erkämpfte er sich beachtliche neue Bestzeiten über 50 Meter Freistil und 100 Meter Rücken (1:04,69 Minuten). Levin Kappes (Jahrgang 2001) schlug über 400 Meter Lagen nach 5:21,88 Minuten mit neuer Bestzeit an.

Die jüngsten TV-Schwimmer Jonas Frieß (19:30,66 Minuten) und Vincent Straub (20:12,43 Minuten) – beide Jahrgang 2006 – starteten beide auf der anstrengenden 1500-Meter-Freistilstrecke und absolvierten diese Herausforderung mit einer sehr guten Gesamtzeit.

Der wettkampferfahrene Felix Eigel (Jahrgang 1993) steuerte weitere Punkte über 100 Meter Schmetterling, 100 Meter Freistil, 200 Meter Rücken und 100 Meter Rücken bei und belegte souverän den ersten Platz. Dirk Fischer stellte über 100 Meter Brust einen neuen Vereinsjahrgangsrekord auf.

Mit dem zweiten Platz in der Gesamtwertung und dem überraschenden Aufstieg in die Oberliga blicken die TV-Schwimmer des TV Bad Mergentheim stolz und zuversichtlich in die nächste Saison. TVS

