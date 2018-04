In vier Spielen vier Siege eingefahren

Anzeige

In der Landesliga „Neckar-Hohenlohe“ empfing die erste Mannschaft des TV Bad Mergentheim die SG Korntal-Feuerbach III. Nach durchwachsener Saison wollte Mannschaftsführer Patrick von der Haar, der erstmalig in Bestbesetzung antreten konnte, noch einmal Siege sehen. Dies gelang auf souveräne Weise durch ein 7:1. Das Spiel gegen den SV Fellbach III endete mit einem 5:3-Erfolg. In der Schluss-Tabelle belegte man in der ersten Landesliga-Saison den fünften Platz. Für den TV Bad Mergentheim I spielten: J. Beiersdorf, M. Maier, P. von der Haar, M. Rein, A. Gabriel und T. Bergold.

Weitere Infos zur Badmintonabteilung des TV Bad Mergentheim unter: www.badminton-mgh.de und auf facebook.com/badmintonmgh.

