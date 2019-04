Infos über die regionale Wertschöpfungskette

Schrozberg/Standorf.Im Rahmen der Initiative „Lernort Bauernhof“ veranstalten die Landwirtschaftsämter des Main-Tauber-Kreises, des Hohenlohekreises, des Landkreises Schwäbisch Hall und des Rems-Murr-Kreises mit dem Bauernverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems, am Mittwoch, 3. April, von 14.30 bis 17 Uhr eine überregionale Lehrerfortbildung für Lehrkräfte der Primar- und Sekundarstufe I auf dem landwirtschaftlichen Betrieb Baureis, Standorf 6 in Schrozberg-Standorf.

Die praxisbezogene und eng am Bildungsplan orientierte Fortbildung zum Thema Schweine-Haltung, ermöglicht es den Lehrkräften, sich ein eigenes Bild über Tierhaltungsbedingungen zu machen. Man erhält Informationen über die regionale Wertschöpfungskette der Nahrungsmittel und neueste Erkenntnisse zur Schweinehaltung in Hohenlohe.

Ziel ist zu wissen, wie und woher Steaks auf den Teller kommen. Der Bauernhof ist ideal, um Kindern und Jugendlichen die Herkunft, Erzeugung und Verarbeitung von Lebensmitteln erlebbar zu vermitteln. Die Lehrer erfahren, welche Möglichkeiten dieser außerschulische Lernort bietet. Neben der Landwirtsfamilie Baureis, werden Referenten des Landwirtschaftsamtes im Kreis Schwäbisch Hall sowie von Edeka vor Ort sein, um über die Schweinehaltung in der Region beziehungsweise über das Hofglück-Programm von Edeka zu berichten. Für die überregionale Fortbildung in Schrozberg-Standorf ist eine Anmeldung erforderlich; sie ist an die E-Mail-Adresse andrea.bleher@lbv-bw.de., erforderlich.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019