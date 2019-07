Interessante Distanzen

Nathalie Haak (Jg. 2002), Jakob Frieß und Niclas Haak (beide Jg. 2007) starteten erstmals beim 13. Karlstadter Swim and Run und holten gleich drei Top-Platzierungen und zwei Pokale. Bei interessanter Distanz wurden erst 400 Meter auf der 50-Meter-Bahn im Karlstadter Freibad geschwommen, bevor es im Anschluss auf den 2,5-Kilometer-Rundkurs ging. Insgesamt kämpften 70 Athleten um die Titel.

Nathalie Haak stieg als Zweite aus dem Wasser und hatte bei ungünstigen Wetterbedingen etwas Schwierigkeiten beim Wechsel. Beim Laufen versuchte sie Zeit gutzumachen, kam jedoch nicht mehr an die Führende heran und belegte in der Jugend A-Wertung einen sehr guten zweiten Platz. Auch Jakob Frieß und Niclas Haak meisterten ihr Debüt erfolgreich. Während sie beide als Zweiter und Dritter in der Wertung der Schüler A aus dem Wasser stiegen, wurden sie beim Laufen noch überholt, so dass Jakob Frieß mit nur drei Sekunden Abstand zum Zweitplatzierten auf den dritten Podestplatz kam und Niclas Haak knapp dahinter den vierten Platz erreichte. In der Jahrgangswertung 2007 erzielten sie jeweils den zweiten und dritten Platz. SSC

