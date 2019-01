Jana Fischer auf fünf Strecken meisterlich

Der Bezirkscup in Waiblingen war für die Schwimmer des TV Bad Mergentheim der erste Leistungstest im neuen Jahr. Veranstaltet wurde der Bezirkscup vom Schwimmverband Württemberg – Bezirk Ostwürttemberg mit Hilfe des ausrichtenden Vereins VfL Waiblingen.

Insgesamt hatten 21 Vereine 320 Schwimmer gemeldet, eine große Herausforderung für die Helfer des VfL Waiblingen.

Trotz des krankheitsbedingten Ausfalls einiger Leistungsträger konnte TV-Trainer Olaf Schulze mit großem Team an den Start gehen. Annähernd alle Schwimmer der Wettkampfgruppen erfüllten die erforderlichen Pflichtzeiten.

Wettkampf als Vorbereitung

Zum Großteil nutzten die TV-Athleten diesen Wettkampf als Vorbereitung für die nächstes Wochenende anstehenden Deutschen Mannschaftsmeisterschaften und die Württembergischen Jugendmannschaftsmeisterschaften. Daher startete das Team nur an einem Tag. Die TV-Schwimmer gewannen zehn Beziksmeistertitel, zehn Silber- und 15 Bronzemedaillen. Allein Jana Fischer (2004) wurde auf fünf Einzelstrecken Bezirksmeisterin (200 und 50 Meter Brust, 200 Meter Freistil, 100 Meter Schmetterling in persönlicher Bestzeit und 200 Meter Lagen). Jeweils die Bronzemedaille über 100 Meter Rücken und 50 Meter Freistil in persönlicher Bestzeit komplettierten ihren erfolgreichen Wettkampftag und bestätigten ihre Erfolge gegen Ende des letzten Jahres.

Lukas Schmitt (2000) wurde zweimal Bezirksmeister, über 200 Meter Freistil und 100 Meter Schmetterling. Die 200-Meter-Bruststrecke beendete er in persönlicher Bestzeit als Dritter. Niklas Kellermann (2008) verbesserte auf allen Einzelstrecken seine persönliche Bestzeit und wurde über 100 Meter Schmetterling Bezirksmeister und Dritter über 200 Meter Freistil und Lagen. Die 50 Meter Freistil beendete er als Sechster.

Ebenfalls Bezirksmeister mit persönlicher Bestzeit auf der 100-Meter-Schmetterlingstrecke wurde Vincent Straub (2006). Er komplettierte seinen Medaillensatz mit Silber über 100 Meter Rücken und Bronze über 200 Meter Freistil. Mit einer neuen persönlichen Bestzeit schlug er nach 200 Meter Brust als Sechster an. Rick Wonn (2003) erkämpfte sich mit persönlicher Bestzeit den Bezirksmeistertitel auf der 200-Meter-Bruststrecke. Über 200 Meter Freistil und 100 Meter Schmetterling gewann er jeweils die Bronzemedaille und verfehlte mit persönlicher Bestzeit über 100 Meter Rücken als Vierter nur knapp einen Podestplatz.

Rosa Breitenbach (2008) verbesserte auf allen Strecken ihre persönliche Bestzeit und wurde über 200 und 50 Meter Brust mit der Silber- und Bronzemedaille belohnt. Die 200 Meter Lagen beendete sie als Fünfte.

Persönliche Bestzeiten

Leni-Charlotte Maier (2009) gewann Silber über 100 Meter Rücken, Bronze über 200 Meter Freistil, wurde Fünfte über 50 Meter Brust und Siebte über 50 Meter Freistil. Auch sie konnte auf allen Strecken persönliche Bestzeiten schwimmen. Phillip Hahn (2008) war auf den Bruststrecken erfolgreich. Auf der 200-Meter-Strecke schlug er in persönlicher Bestzeit als Zweiter an und erreichte über 50 Meter die Bronzemedaille. Neue persönliche Bestzeiten reichten für Platz fünf auf der 200 Meter Lagenstrecke und Platz acht über 50 Meter Freistil.

Alexander Tschuprikow (2009) beendete die 100 Meter Rücken und die 200 Meter Freistil mit persönlicher Bestzeit und wurde mit einer Silber- und einer Bronzemedaille belohnt. Über die 50 Meter Brust und Freistil erreichte er den fünften und sechsten Platz.

Levin Kappes (2001) wurde Zweiter über 100 Meter Rücken (in persönlicher Bestzeit) und 200 Meter Brust. Weitere persönliche Bestzeiten reichten für Platz drei über 200 Meter Freistil und Platz Vier über 100 Meter Schmetterling.

Silber für Nico Schneider

Für Nico Schneider (2001) brachten die 200 Meter Freistil und 100 Meter Schmetterling jeweils die Silbermedaille und neue persönliche Bestzeiten Platz Drei über 100 Meter Rücken und Platz vier auf der 200 Meter Bruststrecke. Daniel Sautner (2004) gewann die Silbermedaille über 200 Meter Brust und schlug in neuer persönlicher Bestzeit über 100 Meter Rücken als Dritter an. Eine weitere persönliche Bestzeit über 100 Meter Schmetterling reichte für Platz fünf. 200 Meter Freistil beendete er als Siebter. Lukas Schmitt (2007) schwamm persönliche Bestzeiten und wurde Achter auf der 100-Meter-Rücken- und Neunter auf der 200-Meter-Freistilstrecke. tv

