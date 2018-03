Jennifer Seher eine der Besten in Deutschland

Anzeige

Dort konnte sich Jennifer Seher nicht mehr steigern, was aber Anna-Lena Gamp (TV Lenzkirchen) mit 46,48 Metzen und Leia Braunagel (SCL Heel Baden-Baden) mit 47,73 Meter gelang. Mit der Weite aus dem ersten Wurf von 45,01 Metern erreichte somit Jennifer Seher in der Wertung der Frauen den dritten Platz.

Im folgenden Wettkampf der Klasse U20 kam Jennifer Seher nicht so richtig in die Drehung. Sie war zudem ausgekühlt – und dann noch der kalte Diskus an den Händen: So fiel es ihr schwer, dem Diskus beim Abwurf die nötige Rotation mit zu geben, was für eine gute Weite mit entscheidend ist.

Ihre Würfe lagen um die 40 Meter. Der weiteste landete bei 41,24 Metern. Das bedeutete Silber. Mit diesen zurzeit gezeigten Weiten rangiert Jennifer Seher immer unter den Top-Werferinnen in Deutschland. Aktuell liegt sie auf dem sechsten Platz.

Mit Spannung erwartet man die Wettkämpfe im Sommer.

In Waiblingen gewann Leia Braunagel (SCL Baden-Baden) schließlich mit einer Weite von 50,07 Metern den Diskuswettbewerb der Altersklasse U20. (hl)

