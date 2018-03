Jenny Beiersdorf rettet Punkt

Anzeige

Ohne den in der Landesliga-Saison im Einzel noch ungeschlagenen Mannschaftsführer Patrick von der Haar trat die erste Badmintonmannschaft des TV gegen Schorndorf an und musste eine bittere 3:5-Niederlage einstecken, obwohl ein 4:4 gerechter gewesen wäre. Es siegten das erste Herrendoppel Rein/Gabriel sowie Alexander Gabriel und Jenny Beiersdorf in ihren Einzeln.

Das Spiel gegen Löchgau entwickelte sich zu einem dramatischen Wettkampf. Nach den drei Doppeln lag der TV Bad Mergentheim I mit 1:2 zurück. Das erste Herreneinzel mit Martin Rein und das dritte Herreneinzel mit Thomas Bergold brachten die 3:2-Führung. Das zweite Herreneinzel Alexander Gabriel und das Mixed Maier/Zieminski gingen anschließend jedoch verloren.

Wieder einmal war es Jenny Beiersdorf zu verdanken, dass die Partie doch noch ein versöhnliches Ende (4:4) fand, als sie ihre Gegnerin in aufopferungsvoller Weise im dritten Satz niederkämpfte. mk/tb

