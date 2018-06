Jonas Albrecht wurde Mehrkampfmeister

Anzeige

Im Deutschen Achtkampf der männlichen Jugend 18/19 Jahre ging Philipp Betz an den Start. Er musste zusätzlich noch die Disziplinen Sprung sowie Schleuderball absolvieren. Bei seiner ersten Teilnahme an Mehrkampfmeisterschaften zeigte Philipp Betz eine gute Leistung und belegte am Ende Platz acht. Mit seinen erturnten 72,29 Punkten verpasste er zwar die direkte Qualifikation für Einbeck, allerdings kann er sich noch Hoffnungen machen, über die B-Qualifikation bei nicht genügend direktqualifizierten Sportlern nachzurücken.

Ebenfalls einen Deutschen Sechskampf turnten Anna-Joy Desch und Johanna von Thenen in der weiblichen Jugend 16/17 Jahre. Bei den Turnerinnen werden hier die Geräte Sprung, Stufenbarren und Boden gefordert. Anna-Joy Desch erturnte sich den guten sechsten Platz. Johanna von Thenen belegte Platz zehn.

Zusätzlich eine Übung am Schwebebalken sowie Schleuderballwerfen mussten Tabea Halbmann und Juliane Dörner beim Deutschen Achtkampf der weiblichen Jugend 18/19 Jahre absolvieren. Um lediglich 0,9 Punkte verpasste Juliane Dörner nach acht Disziplinen das Siegerpodest und musste sich mit Platz vier begnügen. Die erturnte Punktzahl von 85,144 war jedoch ausreichend, um sich ebenfalls die direkte Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften zu sichern. Tabea Halbmann belegt Platz sieben und mit 82,408 Punkte schaffte sie die B-Norm und muss nun warten, ob sie hierdurch ins Startfeld von Einbeck nachrückt.

Im Jahnwettkampf (hier kommt neben Gerätturnen und Leichtathletik noch Disziplinen aus dem Bereich Schwimmen hinzu) gingen in der männlichen Jugend 12/13 Jahre Peter Handrup und Darian Hübner an den Start. Mit Platz drei für Darian Hübner und Platz vier für Peter Handrup zeigten beide einen guten Wettkämpf. Erfreulich war zudem, dass sich beide mit ihren Punkten das Ticket nach Einbeck sicherten.

Bei den Männern ab 20 Jahre absolvierten Felix Schickedanz und Ramon Hübner einen Jahn-Neunkampf. In den turnerischen Disziplinen zeigten beide sehr gute Leistungen und platzierten sich im Vorderfeld der 22 Starter. Auch in der anschließenden Leichtathletik zeigte vor allem Felix Schickedanz, dass er ein Wörtchen bei der Medaillenvergabe mitreden möchte. Ramon Hübner dagegen büßte hier etwas an Boden ein. Beim abschließenden Schwimmen, Tauchen und Kunstspringen vom Ein-Meter-Brett galt es dann für beide, nochmals voll anzugreifen. Felix Schickedanz musste sich am Ende mit dem undankbaren vierten Platz zufriedengeben. Ramon Hübner reihte sich auf Platz neun ein. Beide erturnten sich aber problemlos die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften. tsv

