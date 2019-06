In der Fußball-A-Junioren-Kreisliga Odenwald, Staffel 1 wurde die JSG Großeicholzheim/Schefflenz/Seckach ohne Niederlage Kreismeister und spielt in der kommenden Saison in der A-Junioren-Landesliga Odenwald. Die Meisterehrung nahm Staffelleiter Harry Langer vor. Das Bild zeigt die Meistermannschaft mit Trainern und Betreuern und den Staffelleiter Harry Langer (rechts). Bild: Fußballkreis

