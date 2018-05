Junges LG-Trio flott unterwegs

Anzeige

Nele-Maxima Siegl, Lea Ehrenbrink und Marie Brand von der LG Hhenlohe/1. FC Igersheim starteten in Stuttgart bei Staffelläufen. Über die 3x800 Meter in der U14 zählten sie zu den jüngsten Läuferinnen dieser Altersklasse.

Als Startläuferin begann Siegl das Rennen. Nach ihren zwei Runden übergab sie nach 3:05 Minuten an Ehrenbrink. Sie ging mit viel Ehrgeiz auf die Strecke. Mit 3:26 Minuten kam sie der Wunschzeit des Trainers von allen Läuferinnen am nächsten und übergab den Staffelstab an Brand, die nun als Jüngste des Trios die Aufgabe hatte, noch etwas an die anderen Läuferinnen heranzukommen.

Das gelang ihr auch eindrucksvoll. Meter um Meter machte sie etwas Boden gut Marie Brand, die noch der Klasse U12 angehört, brachte dann auch sicher den Stab ins Ziel. Sie benötigte für ihre 800 Meter 2:55 Minuten.