Kampfeswillen wird mit Erfolgen belohnt

In der Klasse M13 schaffte es Robin Dreyer in den C-Endlauf über 60 Meter, den er dann klar in 8,88 Sekunden gewann. Mit dem siebten Platz beim Weitsprung mit 4,44 Metern und 2:45,87 Minuten über 800 Meter unterstrich er seine Mehrkampfqualitäten.

Emotionen und Leidenschaft pur gab es beim 800-Meter-Lauf der Klasse W12. Im ersten Zeitlauf, den Hailey-Jean Hörner (ETSV Lauda) sicher gewann, spielte sich dahinter einiges ab. Marlene Stegers begann verhalten und lag nach der ersten Runde auf dem letzten Platz. Dann begann ihre Aufholjagd. Ständig steigerte sie ihr Tempo und überholte eine Athletin nach der anderen. Belohnt wurde sie mit dem vierten Platz in 2:53,27 Minuten. Nele-Maxima Siegl belegte in 3:02,59 Minuten den elften Platz. Die 60 Meter legte Marlene Stegers im Vorlauf in 9,14 Sekunden zurück und kam im C-Endlauf auf 9,18 Sekunden. Nele-Maxima Siegl verfehlte mit 9,46 Sekunden einen der Endläufe.

Sophia Quenzer und Carlotta Peppel hatten nach übersprungenen 1,40 Meter im Hochsprung ihre Vorläufe über 60 Meter. Sie überquerten jeweils 1,45 Meter, was ihnen die Plätze 6 und 7 einbrachte.

Über 60 Meter gewann Sophia Quenzer ihren Vorlauf in 8,73 Sekunden. Im B-Endlauf steigerte sie sich nochmals auf 8,71 Sekunden. Carlotta Peppel kam ins C-Finale und erreichte dort die Zeit von 8,82 Sekunden.

In der Klasse M13 war Igersheim durch Madeleine Reuther, Marie Krug und Luisa Wolfram vertreten. Zuerst waren sie über die 60 Meter am Start.

Auf der undankbaren achten Bahn stürmte Madeleine Reuther in 8,58 Sekunden ins A-Finale. Dort startete sie wieder auf der achten Bahn und erreichte in 8,54 Sekunden den fünften Platz.

Luisa Wolfram kam mit 8,98 Sekunden im C-Finale auf den fünften Platz, Marie Krug gewann das D-Finale in 8,94 Sekunden.

Im Weitsprung trumpfte Marie Krug auf: Mit 4,68 Meter blieb sie nur um zwei Zentimeter unter ihrer persönlichen Bestleistung und belegte Platz 2 unter insgesamt 50 13-jährigen Weitspringerinnen, obwohl sie nach ihrem zweiten Versuch wie Luisa Wolfram auch zum 800-Meter- Lauf musste. Luisa Wolfram stellte mit 4,41 Metern ihre persönliche Bestleistung ein.

Marie Krug lief die 800 Meter wie ein Uhrwerk und blieb in 2:55,12 Minuten nur knapp über ihrer Bestleistung. Luisa Wolfram kam über die gleiche Distanz auf 3:07,62 Minuten.

In der 4x50-Meter-Staffel erreichten Madeleine Reuther, Marie Krug, Luisa Wolfram und Marlene Stegers das A-Finale. Dort belegten sie schließlich in 28,26 Sekunden den vierten Platz. hl

