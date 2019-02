Kein Weg aus der brenzligen Lage

Am Wochenende wurde die bis dato völlig weiße Heimweste der ersten Sportkegel-Herrenmannschaft des SKC Markelsheim erstmals in der laufenden Spielzeit befleckt. Der die Oberliga Nordwürttemberg dominierende SKV Brackenheim fügte den SKC-Keglern eine 3:5- (3244:3283)-Niederlage zu.

Den Ausschlag hierfür gab am Ende wohl die im ersten Spieldrittel entstandene Ergebnislücke. Heiko Leber lieferte mit einem Einzelergebnis von 572 Holz zwar eine sehr gute Leistung ab, wurde hiermit dem noch stärker agierenden Andreas Roth, dem besten Einzelkegler des Tages mit 594 Holz, allerdings nicht gefährlich. Das Einzelduell endete 1:3 aus Lebers Sicht.

Rabenschwarz entwickelte sich der Wettkampf für Björn Maurer. Er war zu jedem Zeitpunkt des Spiels mit Ralf Blaich überfordert und verlor sein Einzelspiel glatt mit 0:4 bei 473:570 Holz. Trotz des sich hieraus ergebenden Rückstands von 119 Holz gab die Markelsheimer Mittelpaarung nicht auf und setzte alles daran, die brenzlige Lage für die Mannschaft zu verbessern. Torsten Leber gelang hierbei der große Coup, Rainer Muth mit 4:0 (582:461) abzuspeisen und somit im Alleingang 121 Holz für sein Team gut zu machen.

Helmut Freymüller hatte dagegen keinen solchen Lauf. Er kam gegen Markus Roth nicht über ein 1:3 (516:583) hinaus. Immerhin hatten die beiden den enormen Rückstand auf 65 Holz verkürzt. Timo Leber und Dirk Marquardt kämpften als Schlussspieler erbittert darum, doch noch eine Gesamtwende herbeizuführen. Leber wurde hierfür mit einem 2:2 (546:525) über Nico Dehn belohnt. Auch Marquardt blieb bis zur letzten Kugel ein zäher Kontrahent für Frank Tittmann und siegte knapp nach einem 2:2 (555:550). In Summe hatten die Brackenheimer Gäste in der nach Mannschaftspunkten ausgeglichenen Partie jedoch 39 Kegel mehr geschoben und damit über die Gesamtholzzahl das Match zu ihren Gunsten entschieden.

Die zweite Herrenmannschaft schrammte mit einem 2:6 (3097:3099) zuhause gegen den KC Schwabsberg III nur knapp an einem Unentschieden vorbei. Heiko Leber hatte in der Anfangspaarung den SKC noch mit einem 4:0 (557:490) über Patriz Wagner in Front gebracht. Daran änderte auch Christian Freymüllers 1:3-Niederlage (496:534) gegen Kevin Dimler nichts. Die Mittelpaarung blieb dann eine Nullrunde für den SKC. Alois Schneider gab sein Spiel gegen Horst Schweizer mit 1:3 (497:521) ab. Steffen Lehr musste den Mannschaftspunkt nach einem 1:3 (501:509) an Thomas Ebert abtreten. Die Mannschaftsgesamtergebnisse bewegten sich nun auf nahezu identischem Niveau, so dass noch sämtliche Konstellationen für den Spielausgang denkbar waren. Bruno Lang genügte trotz ansprechender Leistung ein 2:2 (526:551) gegen Bernd Ebert, insbesondere aufgrund dessen hervorzuhebender 161 Holz Bahn im dritten Satz, nicht zum Mannschaftspunktgewinn. Tobias Müller nahm sein Herz in die Hand und holte sich gegen Martin Kuhn einen 3:1-Sieg (520:494). Bei den letzten beiden Schüben zeigte er allerdings Nerven und verpasste es durch zwei unnötige Fehler im Abräumen, ein noch höheres Einzelergebnis herauszuspielen. Damit stand fest, dass auch die zwei Punkte für das bessere Mannschaftsergebnis an den KC Schwabsberg III gingen. Dieser hatte im direkten Vergleich zwei Kegel mehr zu Fall gebracht.

Auch die Auswärtsfahrt der dritten, gemischt spielenden Mannschaft zum SKC Sulzdorf blieb ohne Erfolg. Nachdem einige der SKC-Akteure nicht die von ihnen gewohnte Form abrufen konnten, ging der letzte Wettstreit des Teams in der Spielzeit 18/19 mit 2:6 (2823:2862) verloren. Beste Markelsheimer waren Aushelfer Gerd Reißenweber mit 518 Holz, Juliane Neft mit 508 Holz und Matthias Glaser mit 482 Holz. jn

