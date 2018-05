Keiner war stärker

Anzeige

Die Nachwuchsgruppe der Schwimmsportabteilung des TV Bad Mergentheim kämpfte am Einladungswettkampf in Lauda um den Jugendmannschaftspokal und landete mit viel Teamgeist und vollem Einsatz mit 205 Punkten auf dem ersten Platz, knapp dahinter landete der Gastgeber aus Lauda. Crailsheim belegte den dritten Platz. In diesem Mannschaftswettkampf galt es zahlreiche vordere Platzierungen bei den jeweiligen Schwimmstrecken zu erreichen, da diese dann in Punkte umgerechnet wurden.

Für den TV Bad Mergentheim gingen Alexander Tschuprikow, Luca Pause (beide 2009), Philipp Hahn, Lars Menzke (beide 2008), Felix Schuster (2006) an den Start. Bei den Mädchen starteten Leni-Charlotte Maier (2009), Rosa Breitenbach, Marta Alonso Salado (beide 2008), Dana Aldinger, Angelia Deis (beide 2006) und Luise Pohlan (2005). Alle Schwimmer hatten vier Starts zu absolvieren und setzten sich kämpferisch und mit Teamgeist für die Mannschaft ein, um möglichst viele Punkte zu erreichen.

Alexander Tschuprikow und Philipp Hahn, Marta Alonso Salado und Leni Meier belegten viermal den ersten Platz. Luise Pohlan kam dreimal auf Platz 1, Felix Schuster erreichte zweimal den ersten Platz und zweimal den zweiten Platz, Luca Pause erreichte über 50 Meter Brust mit neuer Bestzeit den 1. Platz und dreimal Platz 2.