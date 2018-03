Klare Vorzeichen vor dem Derby in Boxberg

Holt sich der TSV Kreuzwertheim schon am viertletzten Vorrundenspieltag die Herbstmeisterschaft in der Fußball-Kreisliga Tauberbischofsheim? Im Moment ist weit und breit kein ernsthafter Konkurrent des TSV in Sicht, zudem ist der FC Hundheim/Steinbach am Sonntag spielfrei.

Freie Bahn herrscht also für den TSV Kreuzwertheim, der mehr als doppelt so viele Punkte auf dem Konto hat wie der

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4078 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.10.2011