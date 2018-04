Klarer Sieg beim einstigen Angstgegner

Anzeige

Von seiner in diesem Jahr weitesten Dienstreise kehrte das Bad Mergentheimer American-Football-Team Wolfpack mit einer Erfolgsmeldung zurück. 20:6 stand es am Ende in Villingen-Schwenningen nach der Partie gegen die einstigen Angstgegner Neckar Hammers. „Die Stimmung in unserem Team ist so gut wie noch nie“, so Vorstand Klaus Volkert.

Nach gewonnenem erstem Angriffsrecht marschierte die Wolfpack-Offense bei herrlichem Wetter vielversprechend los. Mehrere weite Läufe von Anton Denis und Quarterback Da Ronte Smith brachten zunächst ein First Down nach dem anderen. Dann werteten die Schiedsrichter einen Fumble zugunsten der Gastgeber, so dass diese in Ballbesitz kamen. Nur wenige Spielzüge später erzwang sich jedoch die gewohnt starke Wolfpack-Defense den Ball zurück. Jetzt ging alles rasend schnell: Drei Läufe von Denis, Smith und Samuel Bopp, ein tiefer Pass auf Adam Coronado – und schon stand das Wolfpack vor der gegnerischen Endzone. Trotz Bedrängnis durch drei Verteidiger gelang Smith nun der finale Pass auf Coronado zum Touchdown (7:0, Extrapunkt Loucas Hakenholt).

In der Folge wechselte das Angriffsrecht mehrmals. Den Start für den nächsten erfolgreichen Drive des Wolfpacks setzte Viktor Steinhauer mit einer Interception zu Beginn des zweiten Viertels. Beginnend an der 50-Yard-Line lief David Herrick für 15, Denis für 20 Yards. Den Rest zur Goalline erlief sich Smith selbst zum 13:0 (Extrapunkt vergeben).

Wiederum folgte ein heftiger Schlagabtausch mit mehreren Ballwechseln. Als Philipp Fleckenstein durch heftigen Tackle einen Fumble erzwang, den sich Lucas Riedmair sicherte, stand das Wolfpack kurz vor der Pause wenige Yards vor der gegnerischen Endzone. Dieses Mal wollte allerdings weder Pass- noch Laufspiel zum Punkterfolg gelingen.

Aus dieser vergebenen Chance schienen die Schwaben Motivation zu schöpfen, denn im dritten Viertel waren sie kaum wiederzuerkennen. Mit einer No-Huddle-Offense gelang es ihnen nun, rasch Raumgewinn zu erzielen und bis nahe an die Wolfpack-Goalline vorzudringen. Doch wieder behielt die Wolfpack-Defense die Oberhand, dieses Mal durch einen von Jürgen Weishap eroberten Fumble. Die Wolfpack-Offense konnte daraus kein Kapital schlagen und musste punten. Den nächsten Angriff schlossen die Hammers mit einem Fieldgoalversuch ab, der aus 35 Yards scheiterte.

Bis ins letzte Quarter wechselten sich die Angriffsversuche ab und beide Teams mussten mehrfach punten. Die Entscheidung leitete ein von Martez Reaves provozierter Fumble ein, den Kevin Marckwardt sicherte. Wuchtige Läufe von Denis bereiteten die Chance auf einen 30-Yards-Pass von Smith auf Ferdinand Bornemann vor, den dieser in der gegnerischen Redzone sicher fing. Ein 25-Yard-Pass auf Danny Dorotik brachte schließlich den erneuten Führungsausbau zum 20:0 (Extrapunkt Hakenholt).

Wenige Minuten später wurden die Gastgeber dann doch noch belohnt. Eine kleine Unachtsamkeit in der Passverteidigung erlaubte den Anschluss-Touchdown zum 6:20 (Extrapunkt vergeben).

Die Wolfpack-Offense kniete danach ab und brachte so einen wichtigen Auswärtssieg sicher nach Hause.

Nach dieser insgesamt überzeugenden Leistung mit guter Disziplin und offensichtlicher Spielfreude steht das Wolfpack punktgleich an der Tabellenspitze mit den Stuttgart Silver Arrows und den Badener Greifs.

Letztere werden der nächste Gegner beim Auswärtsspiel am kommenden Sonntag sein. kv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.04.2018