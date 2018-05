Klassenerhalt erreicht

Anzeige

Ein Rückschlag war die Niederlage Bernhard Meixners, der nach dem Verlust eines Bauern seine schlechte Stellung nicht mehr halten konnte. Den erneuten Ausgleich stellte anschließend Bastian Röse her, der mit zwei Mehrbauern in Zeitnot einen Freibauern aufhalten musste. Nachdem ihm dies erfolgreich gelungen war, gab sein Gegner sich geschlagen.

Buchen-Walldürn geriet erneut in Rückstand, als Markus Dosch verlor. Lange Zeit spielte er eine starke Partie, verlor jedoch in einem unkonzentrierten Moment eine Figur und musste danach auf einen Fehler seines Gegners, der nicht kommen wollte, hoffen, um wieder zurück in die Partie zu finden.

Die letzte Begegnung endete dann wiederum mit einem Sieg von Joachim Münch, der erneut eine starke Leistung lieferte und seinen starken Gegner souverän überspielte.

Damit trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 4:4-Unentschieden. Das reichte etwas überraschend für die Walldürner mit vier Punkten zum drittletzten Platz und damit zum Klassenerhalt, da man im Vergleich zu den beiden Absteigern mehr Brettpunkte geholt hatte.

So geht eine spannende Saison zu Ende, in der Buchen/Walldürn mit etwas mehr Glück in der einen oder anderen Situation den Klassenerhalt schon wesentlich früher ins Trockene hätte bringen können.

Dennoch wurde mit dem Verbleib in der Bereichsliga das ausgegebene Saisonziel erreicht, woran man vor dieser Begegnung nicht mehr so recht geglaubt hatte. skbw

