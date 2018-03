Klassenerhalt in eigener Hand

Anzeige

Den ersten Sieg für die Gastgeber errang Bastian Röse, der einen Fehler seines Gegners, aufgrund dessen er einen Bauern verlor, ausnutzte und problemlos in einen Sieg ummünzte. Wenig später trennten sich Hans Leidecker und Manfred Herbold am Spitzenbrett Remis, nachdem der Walldürner einen Angriff auf seinen König vereitelt hatte.

Ebenfalls mit einem Remis trennte sich Mannschaftsführer Stefan Dosch, der in einem Läuferendspiel zwar einen Mehrbauern besaß, jedoch in einer zugeschobenen Stellung keine Siegmöglichkeit fand. In der letzten Begegnung gewann Joachim Münch am Ende souverän, nachdem er mit zwei Mehrbauern ins Endspiel ging und die Versuche seines Gegners, ihn Matt zu setzen, vereitelte. Die Begegnung endete somit 3:5 aus Sicht der Walldürner, die in den drei letzten noch ausstehenden Begegnungen den Klassenerhalt jedoch weiterhin selbst in der Hand haben. brö

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.02.2018