Klassenerhalt ist ein bisschen näher gerückt

Mit einem hochverdienten Heimsieg gegen den TV Sexau I sind die Hettinger Kunstturner dem Saisonziel des Klassenerhalts in der Verbandsliga Baden einen Schritt näher gekommen. Nach einer kurzen Begrüßung der 110 Zuschauer und des Kampfgerichts durch die Spartenleiterin Petra Ries übernahm der Moderator Felix Müller das Mikrofon und führte durch den Wettkampf.

Beide Mannschaften kannten sich noch nicht und für den FC war es schwer, die Gastmannschaft richtig einzuordnen. Das Trainerduo David Dittrich und Tobias Schmelcher bereiteten das Team optimal auf diesen Wettkampf vor und forderten das Leistungsniveau vom letzten Wettkampf wiederholen.

Der Wettkampf startete am Boden, und die Kunstturner vom FC setzten mit dem Gerätesieg von 45,85:44,75 Punkten gleich ein Ausrufezeichen. Hier präsentierten gleich zu Beginn Noah Wörner (12,15 Punkte), Robert Balint (11,5), Pascal Briem (11,25) und Tobias Schmelcher (10,95) mit gestreckten Rückwarts- und Vorwärtssalti mit ganzer Schraube in den sicheren Stand. Aber auch die Elemente Flick-Flack, Standwaage, Schweizer, Handstand mit ganzer Drehung, Handstützüberschlag und Sprungrolle wurden sauber geturnt.

Pascal Briem in absoluter Form

Am Pauschenpferd kann schon eine Richtung für den weiteren Wettkampfverlauf folgen. Es galt, Penaltys zu vermeiden und sichere saubere Übungen zu präsentieren. In absoluter Form war Pascal Briem mit 11,35 Punkten, aber auch die Teamkollegen Tobias Schmelcher (10,8), Dominik Wagner (9,95) und Christoph Schmelcher (9,8) waren nervenstark und zogen sicher ihre Kürübungen durch. Dies gelang der Gastmannschaft nicht; sie hatte mehrere Stürze bei ihren Kürübung. Der Gerätesieg ging mit 41,9:34,1 Punkten deutlich an Hettingen. Es waren Übungen gespickt mit Wanderspreizen, Scheren in verschiedenen Variationen, Kreisflanken mit wandern und sauberen Abgängen in den sicheren Stand.

An den Ringen galt es, den guten Start zu stabilisieren, um der Gastmannschaft keine Angriffsfläche zu bieten. Vor allem Tobias Schmelcher mit sagenhaften 11,90 Punkten zeigte eine bärenstarke Leistung gespickt mit Kreuzhängen in verschiedenen Variationen. Lukas Schmidt (11,15), Christoph Schmelcher (11) und David Dittrich (10,95) trugen ebenfalls mit kraftvollen Kürübungen zum Gerätesieg mit 45:43,55 Punkten bei.

Historischer Geräteumbau

Zur Halbzeit führte der FC Hettingen mit 132,75:122,4 Punkten. Nach einer kurzen Umbauphase auf Verlangen des TV Sexau I wurde der Sprungtisch diagonal in der Sporthalle neu positioniert, um den Kunstturnern der Gastmannschaft den für ihre Verhältnisse erforderlich langen Anlauf zu ermöglichen. Dies war das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass währende der Pause der Gerätestandorte verändert wurde und zudem noch Sandsäcke zur Beschwerung des Tischstandbeins beschaffen wurden.

Für die Gäste zahlte sich dies aus, da der Sprung knapp mit 44,25:44 Punkten gewonnen wurde und somit stand der erste Gerätesieg für den TV Sexau I. Für den FC zeigte Nicolas Heck einen perfekten Tzukahara in den sicheren Stand und holte starke 12,3 Punkte. Pascal Briem (10,7), Noah Wörner (10,6) und Robert Balint (10,4) steuerten ebenfalls mit sicheren Sprüngen in den Stand Punkte bei.

Am Barren bot die Heimmannschaft kaum Angriffsfläche für die Kampfrichter. Durch elegante sichere Kürübungen wurde mit 45,9:43,8 Punkten wieder für klare Verhältnisse gesorgt und der nächste Gerätesieg für den FC verbucht. Vor allem Pascal Briem (11,75), Noah Wörner (11,5P), Tobias Schmelcher (11,4) und David Dittrich (11,25) setzten ein Ausrufezeichen vor dem letzten Gerät dem Reck.

Am Königsgerät, dem Reck, setzten die FC-Kunstturner ihren starken Wettkampf fort und entschieden den fünften Gerätesieg mit 42,35:34,9 Punkten deutlich für sich. Tobias Schmelcher mit sagenhaften 11,15 Punkten, aber auch David Dittrich (10,9), Pascal Briem (10,4) und Christoph Schmelcher (9,9) überzeugten die Zuschauer mit dem Flugelement Überkehren, Freie Felge, Riesen in verschiedenen Variationen, Salto oder Doppelsalto als Abgang.

Der Beste kam vom Gast

Am Ende gewann der FC Hettingen hochverdient mit 265:245,35 Punkten deutlich gegen den TV Sexau I. Die Zuschauer spendeten dem Hettinger Team tosendem Beifall und gratulierten dem Trainerduo Dittrich/Schmelcher zu dieser Leistung.

Bester Einzelturner war Jan Gerber vom TV Sexau I mit 68,75 Punkten vor Tobias Schmelcher (66,5P) und Pascal Briem (55,45P).

Das Wettkampfgericht bestand aus Noah Burger und Philipp Gerber (beide TV Sexau I) sowie Anita Briem und Christof Mackert (beide FC Hettingen). Das Wettkampfbüro wurde von Kristina Jaufmann geleitet.

Der nächste Auswärtswettkampf findet am Sonntag, 31. März, um 14 Uhr in der Sporthalle in Wilferdingen statt. misch

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019