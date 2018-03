Klassenerhalt noch in eigenen Händen

Anzeige

Danach folgten zwei Remis durch Hans Leidecker und Stefan Dosch, die sich jeweils in vollkommen ausgeglichenen Endspielen wiederfanden, so dass beide keine realistischen Chancen auf einen Sieg hatten und sich mit ihren Gegnern auf ein Unentschieden einigten.

Die endgültige Niederlage wurde dann durch die darauf folgenden Niederlagen durch Martin Frei und Bernhard Meixner besiegelt, die sich zwar jeweils vielversprechende Stellungen herausspielten, dann allerdings an der korrekten Fortführung scheiterten und am Ende doch klar verloren.

Danach betrieben dann sowohl Joachim Münch als auch Bastian Röse noch ein wenig Ergebniskosmetik, indem sie ihre Partien für sich entschieden. Am Ausgang der Begegnung änderte dies allerdings nichts mehr, so dass Bad Mergentheim den SK in der Tabelle überholte. Buchen-Walldürn befindet sich nach diesem Spieltag auf Platz 7 und damit nicht auf einem Abstiegsplatz, auf dem sich jedoch die beiden letzten noch ausstehenden Gegner befinden, weshalb man den Klassenerhalt weiter in eigener Hand hat. do

Mittwoch, 21.03.2018