„Knaller“ zum Saisonbeginn

Gleich zum Saisonbeginn wartet auf die Zuschauer im Bad Mergentheimer Deutschordenstadion ein echter Oberliga-„Kracher“ – immerhin gastiert mit den Tübingen Red Knights der Vorjahres-Vizemeister beim Wolfpack.

Aktuell spielen die Red Knights ihre vierte Saison in Folge in der Oberliga, nachdem sie 2014 die Meisterschaft in der Landesliga vor dem damals nur fünftplatzierten Wolfpack erringen konnten.

Während die Gäste in der vergangenen Saison eine sehr gute Offense-Leistung erbrachten, lag genau hier bei Bad Mergentheim der „Hase im Pfeffer“. Lediglich 111 Touchdownpunkte brachte man aufs Scorerboard – so wenig wie kein anderes Oberliga-Team. In der Defense-Arbeit gehörte man jedoch zu den besten Teams der Spielklasse, was letztlich den vierten Tabellenplatz rechtfertigte.