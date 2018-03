Knappe Niederlage für die KTV III

Anzeige

An den Ringen baute die Heimmannschaft den Vorsprung um weitere drei Punkte aus. Hier gelang es Dominik Münch, Bastian und Benjamin Hofmann und Max Riedling nicht, dem Gegner Parole zu bieten.

Gerät knapp abgegeben

Nach einer kurze Einturnpause für die letzten drei Geräte ging es am Sprung spannend weiter. Dominik Münch legte vor und sicherte sich nach dem Kirchheimer Alexander Kirchner und dem KTV-Athlet Roman Hübner (11,25) die dritthöchste Wertungsnote an diesem Gerät (11,15 Punkte). Allerdings mussten auch diese Wertungspunkte an den Gegner mit nur knappen 43,00:43,45 Punkten abgegeben werden.

Am Barren schickte wiederum die KTV III das bessere Turnerfeld ins Rennen und sicherte sich so zwei weitere Gerätepunkte. Bester Turner der Hohenloher an diesem Gerät war Bastian Hofmann mit einer Wertung von 12,10 Punkten.

Am letzten Gerät dominierten wiederum die Turner des Vfl Kirchheim III mit 42,90:40,25 Punkten. Schöne und saubere Übungen zeigten hier Bastian und Benjamin Hofmann, Dominik Münch, Roman Hübner und Micha Schmidt.

Für die dritte Mannschaft der KTV Hohenlohe geht es in zwei Wochen in ihrem zweiten Heimwettkampf in der Hohenloher Halle gegen die TSV Wernau II weiter.

Für die KTV III Hohenlohe turnten: Münch, Riedling, Ben. Hofmann, Bas. Hofmann, Hübner, Albrecht, Schmidt. kg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.03.2018