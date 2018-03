Knapper Sieg für Markelsheim/E. in Hollenbach

Anzeige

Nach einer längeren Verletzungspause kam mehr Schwung ins Spiel. Nach einem schönen Spielzug war es Bastian Stahl, der im Strafraum nur durch ein Foul zu stoppen war. Den folgenden Elfmeter verwandelte Lukas Fluhrer sicher zum 1:0.

Kurz vor der Halbzeit war es dann Kai Holzinger, der eine klasse Flanke von Bastian Stahl zum 2:0 veredelte.

Mit Anpfiff der zweiten Hälfte kamen die Gäste besser ins Spiel, wodurch es sich wieder ausgeglichen gestaltete. So dauerte es bis zur Schlussviertelstunde, bis die Heimmannschaft auf 3:0 erhöhen konnte. Nach überlegter Vorlage von Thomas Walz schob Marco Vohmann trocken ein.

Kurz vor Ende der Partie konnte dann Lukas Fluhrer den Endstand zum 4:0 per Elfmeter markieren.

Weikersheim/S. – Igersheim 2:0

Tore: 1:0 (25.) Marco Wiesler, 2:0 (87.) Moritz Stodal. – Schiedsrichter: Erwin Fleischmann. – Zuschauer: 115.

Im ersten Spiel nach der Winterpause konnte die SGM einen Arbeitssieg gegen Igersheim einfahren. Die erste Halbzeit verlief für die Heimmanschaft recht vielversprechend.

In der 25. Minute ging die Heimmannschaft verdient durch Marco Wiesler in Führung. Bis zur Pause hätte man das Ergebnis erhöhen können, doch wurden die Chancen nicht genutzt. In der zweiten Hälfte verflachte das Spiel und war nicht sehr sehenswert. Kurz vor Schluss erzielte Moritz Stodal das entscheidende 2:0, das auch der Endstand war.

Apfelbach/H. – Berlichingen/J. 3:0

Tore: 1:0 (41.) Marcel Gotthardt, 2:0 (45.) Marcel Gotthardt, 3:0 (70.) Marcel Gotthardt. – Gelb-Rote Karte: Tobias Jörg (44., SV Berlichingen/Jagsthausen). – Schiedsrichter: Dieter Bembenek (Blaufelden).– Zuschauer: 70.

Eine durchschnittliche Leistung reichte der Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern zu einem 3:0-Heimerfolg gegen den SV Berlichingen/Jagsthausen. Dabei hatte die Heimmannschaft über die gesamte Spielzeit die besseren Tormöglichkeiten und verdiente sich dementsprechende auch die drei Punkte.

Auch wenn die Gäste aus Berlichingen/Jagsthausen über die gesamte Spielzeit eine ordentliche kämpferische Leistung boten. Dabei sahen die Zuschauer in Apfelbach lange Zeit eine recht zerfahrene Partie, auch weil sich die Spielvereinigung zu viele Fehler im Aufbauspiel leistete.

Trotzdem sollte der erste Treffer des Tages dann für die Schwarz-Weißen fallen, als Marcel Gotthardt eine Vorlage von Josef Reisenwedel eiskalt vollstreckte (41.). Kurz vor der Pause erhöhte dann erneut Marcel Gotthardt, nach Vorlage von Sturmkollege Artur Tabert, auf 2:0. Dies bedeutete auch gleichzeitig den Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie. Die endgültige Entscheidung folgte dann in der 70. Minute, als nach einem Eckball Marcel Gotthardt seinen dritten Treffer des Tages erzielen konnte. Damit war die Partie entschieden.

Creglingen – Niederstetten 4:3

Tore: 0:1 (17.) Felix Sbongk, 1:1 (34.) Dennis Dittrich, 1:2 (48.) Leon Vorholzer, 2:2 (49.) Jannik Wolfarth, 3:2 (53.) Dennis Dittrich, 4:2 (64.) Jannik Wolfarth, 4:3 (75.) David Stussnat. –

Zuschauer: 135.

Im Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften gewann der Gastgeber etwas glücklich mit 4:3. Niederstetten begann aggressiv, erspielte sich vom Anpfiff weg leichte Feldvorteile und ging nach einer sehenswerten Kombination mit 0:1 in Führung. Creglingen hielt aber gut dagegen und glich kurze Zeit später mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 1:1-Halbzeitstand aus. Nach der Pause das gleiche Bild: Niederstetten spielte konzentriert und war jederzeit brandgefährlich und Creglingen lauerte auf die sich bietenden Gelegenheiten. Und so entwickelte sich ein ansehnliches Fußballspiel, welches der Gastgeber mit 4:3 gegen

überzeugend aufspielende Gäste aus Niederstetten für sich entscheiden konnte.

Gammesfeld – Dörzbach/K. 1:4

Tore: 0:1 Marco Schmieg (5.), 1:1 Andreas Barthelmeß (31.), 1:2 Dennis Stier (58.), 1:3, 1:4 Marco Schmieg (60., 88.).

Der Tabellenführer gab sich im Landwehrstadion keine Blöße und holte sich verdient drei Punkte. Mit einem direkt verwandelten Freistoß durch Marco Schmieg gingen die Gäste früh in Führung. Die SpVgg hielt zunächst gut mit und kam zu Chancen. Aaron Weber scheiterte in der 22. Minute am Pfosten. Dann parierte Dominik Schüttler einen Schuss von Marco Schmieg. Eine schöne Flanke von Aaron Weber fand in der Mitte keinen Abnehmer. Mit einem tollen Schuss aus der Drehung gelang dann Andreas Barthelmeß der bis dato verdiente Ausgleich. Die große Chance zum Führungstreffer hatte Aaron Weber kurz vor der Pause auf dem Fuß. Allein lief er auf den Gästetorhüter zu, zögerte zu lange und wurde dann abgedrängt.

Auch nach der Pause war die SpVgg zunächst am Drücker und drängte die Gäste in die eigene Hälfte. Diese ließen sich davon nicht beirren und drehten mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten das Spiel. Dennis Stier und Marco Schmieg liefen nach langen Bällen der Gammesfelder Abwehr davon und schossen eiskalt zu weiteren Treffern ein. Die SpVgg erholte sich danach kaum.

Das Spiel wurde durch viele kleine Fouls unterbrochen, so dass kaum noch Spielfluss aufkam. Einen Freistoß von David Weber parierte der Torhüter mit dem Fuß, ebenso einen Weitschuss.

Kurz vor dem Schlusspfiff nutzte Marco Schmieg ein Missverständnis der Gammesfelder Abwehr und schob den Ball zum dritten Mal an diesem Tag in die Maschen. Reserven 4:3.

Hollenbach II – Markelsh./E. 0:1

Tore: 0:1 (81.) Domenik Wischke. – Schiedsrichter: Dimokritos Koumarapis (Crailsheim). – Zuschauer: 80.

In einem Torchancen armen Spiel hatte die SGM Markelsheim/Elpersheim am Ende die Nase vorne und gewann auch verdient mit 1:0, auch wenn diese Niederlage für die Hollenbacher Zweite sehr bitter war. 80 Minuten hielt der Defensivriegel der Platzherren, bis nach einem abgefälschten Schuss plötzlich der Ball Domenik Wischke vor die Füße fiel. Seinen ersten Versuch konnte der herauseilende Weidmann zwar noch parieren, jedoch sprang der Abpraller wieder vor die Füße von Wischke und dieser musste den Ball anschließend nur noch über die Linie drücken. Am Ende schmiss Hollenbach noch einmal alles nach vorne, was der SGM Konterchancen ermöglichte. Letztendlich blieb es beim knappen 1:0-Auswärtssieg der Gäste.

Wiesenbach – Amrichshausen 7:2

Tore: 1:0 Danut Esanu (4.), 2:0 Andreas Ganzhorn (5.), 3:0 Philipp Model (9.), 4:0 Jonas Hirschmann (18.), 5:0, 6:0 Danut Esanu ( 31., 39.), 7:0 Jannik Keidel (55.), 7:1 Florian Wolpert (66.), 7:2 Mikel Lucke (90.).

Die Hausherren hatten einen furiosen Start. Den Anfang machte Danut Esanu, der nach guter Vorarbeit von Jannik Keidel den Abpraller nur noch ins Tor befördern musste. Kurz darauf war Andreas Ganzhorn auf der rechten Seite zur Stelle und erhöhte zum 2:0.

Die nächste Möglichkeit schien bereits entschärft, als Amrichshausen eine Ecke abwehrte, doch der Ball kam Philipp Model vor die Füße: Er schoss diesen in das herrschende Durcheinander, unerreichbar für den Torwart, knapp neben den Pfosten ins Tor. Das 4:0 fiel wiederum nach einem Eckball per Kopf durch Jonas Hirschmann. Danut Esanu war in der Folge mit zwei weiteren Treffern zum 6:0-Halbzeitstand erfolgreich.

Die Gäste agierten in der Abwehr oft unkonzentriert, spielten dafür gut nach vorne mit, waren aber im Abschluss zu harmlos. In der zweiten Hälfte war dann zunächst die Luft raus, aber Amrichshausen gab zu keiner Zeit auf.

Nachdem Jannik Keidel in der 55. Minute nochmals erhöhte, gelang es daraufhin Florian Wolpert, die Abwehr des SCW stehen zu lassen. Er nutzte die Gelegenheit zum 7:1. Zwei Minuten später setzten die Gäste noch einen Ball über das Tor. In der Schlussminute gelang Mikel Lucke noch ein sehenswertes Freistoßtor über die Mauer hinweg ins lang Eck. Reserve: 3:2.

