Kräftemessen mit dem Meister

Es hat sich schon die ganze Oberliga-Saison abgezeichnet und am kommenden Wochenende ist es endlich so weit: Die beiden Top-Teams Stuttgart Silver Arrows und Bad Mergentheim Wolfpack treffen zum finalen Kräftemessen der aktuellen Saison aufeinander.

Schon im vorigen Jahr begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Das Heimspiel gewann Bad Mergentheim noch knapp mit 6:3 und im Rückspiel gab es dann in Stuttgart nach packenden Schlussminuten ein 21:21-Unentschieden. Das brachte den Schwaben schließlich den dritten Tabellenplatz, während sich das Wolfpack mit dem vierten Platz zufrieden geben musste. Für das erste Jahr in der Oberliga war dies dennoch ein achtbarer Erfolg.

In der Saison 2018 allerdings haben sich die Silberpfeile sowohl in der Kaderstärke als auch in der Kadertiefe deutlich verstärkt, so dass sie bis dato ungeschlagen sind. So ging auch das Hinspiel in Stuttgart aus Sicht der Taubertäler mit 6:14 verloren. Damit verbuchten die Silberpfeile bereits am vergangenen Wochenende vorzeitig die Meisterschaft und den damit verbundenen direkten Aufstieg in die Regionalliga. Im achten Oberliga-Jahr in Folge war dies mehr als fällig, war doch diese Zeit für das erfolgsverwöhnte Team mit seiner 38-jährigen Geschichte die längste Durststrecke seit dessen Bestehen. Die Ansprüche der Landeshauptstädter, die immerhin über drei Spielzeiten in der Bundesliga und sechs in der 2. Bundesliga verbrachten, sind da ganz andere.