KTV sichert sich Klassenerhalt

Mit einem versöhnlichen Ende verabschiedete sich die erste Männermannschaft der KTV Hohenlohe am Wochenende in ihrem letzten Heimwettkampf bei ihren Fans. Trotz Niederlage gegen den derzeit Tabellenersten TG Saar II mit 30:44 Scorepunkten war die Stimmung an diesem Tag in der Heinrich-Ehrmann-Halle in Ingelfingen ausgelassen. Schon zu Beginn trat die TG Saar als klarer Favorit in den Wettkampf ein und behielt die Rolle bis zum Ende. Mit zwei anfänglichen Siegen und drei darauffolgenden Niederlagen in der Saison konnten die Hohenloher Turner weiterhin nicht auf ihren vollständigen Kader zurückgreifen.

Damit war von der verletzungsbedingt geschwächten Hohenloher Mannschaft gegen diese Gäste kein positives Ergebnis zu erwarten. Saar überzeugte mit hohen Ausgangswerten und behielt bis zuletzt die Nerven. Hohenlohe konnte sich an diesem Tag dennoch um den sicheren Klassenerhalt und zwei gewonnene Geräte freuen. Derzeit auf Tabellenplatz sieben, trifft die KTV Hohenlohe nun kommendes Wochenende in ihrem letzten Wettkampf auf den Tabellenletzten TV Isselhorst. Fast zeitgleich mit Hohenlohe/Saar konnte sich Hösbach letzten Samstag gegen Isselhorst behaupten. Für die KTV bedeutet das im direkten Vergleich zu Isselhorst mit 0:12 und Hohenlohe mit 4:8-Siegerpunkten der sichere Klassenerhalt.

Am Boden unterlegen

Im Duell Hohenlohe/Saar war die Heimmannschaft am Boden deutlich unterlegen. Schon hier zeigten die Gäste hochwertige Übungen ohne große Patzer. Marton Földes sicherte sich die ersten drei Scores für die KTV und beendete das Geräteergebnis von 3:9 für Saar. Am Pferd zeigten die Hohenloher saubere und fehlerfreie Kür-Übungen. Dennoch reichte es am Ende durch zu geringe Ausgangswerte nicht zum Gerätesieg. Auch an den Ringen überzeugte Saar die Kampfrichter mit 10:6-Scores. Punkte gewinnen konnten hier Mike Hindermann (3) und abermals Marton Földes (3). Weiter ging es nach einer kurzen Pause am Sprung. Mit drei und zwei Scores von Philipp Schmidt und Marton Földes startete Hohenlohe stark. Saar überzeugte in den beiden letzten Duellen gegen Silas und Jan Moritz Bortt und sicherte sich weitere Gerätepunkte. Am Barren gelang es Hohenlohe noch einmal, zum Gegner aufzuholen. Die vier Gerätespezialisten Philipp Schmidt, Silas und Jan Moritz Bortt sowie Marton Földes überzeugten durch geringe Abzüge und gewannen das erste Gerät. Der Erfolg brach auch am Reck nicht ab, welches ebenfalls die KTV dominierte. Hier gewannen Silas Bortt, Mike Hindermann und Marton Földes jeweils drei Scores, während Philipp Schmidt ein Unentschieden erzielte. Der Klassenerhalt ist nach einer durchwachsenen Saison sichergestellt. Die KTV kann aufgrund des Verletzungspechs zufrieden sein.

Für die KTV turnten: Mike Hindermann, Philipp Schmidt, Silas Bortt, Jan-Moritz Bortt, (TSG Öhringen), Michael Hemming, Joachim Glock, (TSV Crailsheim) und Marton Földes (Ungarn). kg

