Landesmeister aus Walldürn

Äußerst erfolgreich absolvierten die Jüngsten der Sportkarateabteilung der Eintracht 93 Walldürn die diesjährige Landesmeisterschaft der Altersklasse Kinder und Schüler des Karateverbandes Baden-Württemberg in Eppingen. Insgesamt gingen rund 250 Athleten und Athletinnen aus 47 Dojos an den Start.

Für die Kämpfer des Odenwalder Clubs war es eine erfolgreiche Meisterschaft: Jeweils den Landesmeistertitel sicherten sich Andrej Kistner im Kumite Einzel Kinder und Silvia Duschek im Kumite Einzel Schülerinnen. Währenddessen erkämpfte sich Ula Duschek den „Vizetitel“ im Kumite Einzel. Den dritten Rang erreichten Aniella Neukirchner im Kata Einzel Kinder, Andrej Kistner im Kata Einzel Kinder, Colleen Märker im Kumite Einzel Schülerinnen A, Faid Hurem im Kumite Einzel Schüler A sowie Marylou Oludipe im Kumite Einzel Schüler B. Den fünften Rang erreichten Jule Flachsmann im Kumite Einzel Schülerinnen B, Sarina Meichelbeck im Kumite Einzel Schüler A, Finn Neukirchner im Kumite Einzel Schüler B sowie Daniel Kistner im Kumite Einzel Schüler A.

In der Teamwertung belegte das Team Kumite Schülerinnen A mit Silvia Duschek, Ula Duschek, Sarina Meichelbeck und Colleen Märker den ersten Platz und wurde somit Landesmeister des Karateverbands Baden-Württemberg.

Betreuer waren bei dieser Meisterschaft Sara Djapa, Nele Eisen-schmidt und Nils Eisenschmidt.

Durch die sehr guten Leistungen bei diesen Landesmeisterschaften für Kinder und Jugendliche in Eppingen haben sich Silvia Duschek, Ula Duschek, Colleen Märker, Faid Hurem und Marylou Oludipe für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Diese wird am 10. November in Ilsenburg (Sachsen-Anhalt) ausgetragen. ds

