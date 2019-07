Lange Zeit auf Augenhöhe sehr gut mitgehalten

Bad Mergentheim Wolfpack – Freiburg Sacristans 14:37

Punkte für das Wolfpack: Da´Ronte Smith (6), Niclas Flicker (6) und Jürgen Weishap (2)

Viertel-Ergebnisse: 0:0 / 0:27 / 7:0 / 7:10

Eine Woche nachdem sich das Bad Mergentheimer American Football Team Wolfpack einen ordentlichen Mittelfeldplatz gesichert hatte, erwies sich das erste Aufeinandertreffen mit dem designierten Meister Freiburg Sacristans dann doch schwierig. Die Gastgeber im Deutschordenstadion konnten zwar in weiten Teilen des Spiels ordentlich mithalten, mussten sich jedoch am Ende mit 14:37 geschlagen geben.

Ausgeglichener Start

Dabei erlebten die knapp 250 Zuschauer, die sich angesichts des angekündigten Regens im Stadion eingefunden haben, die Partie anfangs noch ausgeglichen. Nach gewonnenem Angriffsrecht konnte der Drive der Breisgauer an der 36-Yard-Linie durch einen von Adam Coronado eroberten Fumble beendet werden. Erstmals auf dem Feld bewies die Defense der Freiburger, dass sie die mit Abstand beste der Liga ist und zwang die Wolfpack-Offense zum punten. In der nächsten Angriffswelle gelang es den Gästen, bis an die 8-Yard-Linie vorzudringen. Hier war jedoch wiederum Schluss, als Marcel Damzog den gegnerischen Pass in der eigenen Endzone abfing (Interception). Erneut in Ballbesitz fand die Wolfpack-Offense noch immer kein Mittel und war an der eigenen 4-Yard-Linie zum Punt gezwungen. Dieser wurde vom Gegner geblockt, aber von Martez Reaves gesichert. Wieder musste das Wolfpack punten und jetzt erkennen, dass das Returnteam der Badener immer besser ins Spiel kam. Mit einem First Down an der gegnerischen 18-Yard-Linie setzten die Gäste nun auf wuchtiges Laufspiel, das sie zum Ende des ersten Viertels bis unmittelbar vor die Endzone der Hausherren brachte.

Nach dem touchdownlosen ersten Quarter sollte nun das spielentscheidende folgen. Zu Beginn vollendeten die Messdiener konsequent zum ersten Touchdown (0:7, Extrapunkt gut). Zunächst konnten sich die Taubertäler noch befreien und einen abschließenden Punt gar bis kurz vor die gegnerische Goalline kicken. Dann drehte die Gästeoffense auf und stand wenige Spielzüge später nach einem 60-Yard-Lauf schon wieder in der Redzone der Kurstädter. Wieder waren wuchtige Läufe der Schlüssel zum Erfolg und schon stand es 0:14 (Extrapunkt gut). Damit nicht genug: siegeshungrig überraschte Freiburg mit einem Onside-Kick und blieb so im Angriffsrecht, das schon zwei Spielzüge später das 0:20 brachte (Extrapunkt vergeben). Sichtlich geschockt konnte die Wolfpack-Offense in dieser Situation nicht wesentlich entlasten und musste wieder punten. Erneut machten die Sacristans kurzen Prozeß: ein weiter Pass zur 10-Yard-Linei und im nächsten Versuch ein Touchdownlauf erhöhte den Spielstand auf 0:27, was zugleich den Halbzeitstand markierte.

Mit Spannung erwarteten die Zuschauer nun nach der Pause, wie die Wolfpack-Coaches die erste Hälfte analysiert hatten und ob sie ein Mittel gegen den stark aufspielenden Gegner finden würden. Und in der Tat brachte schon der erste Drive einen Hoffnungsschimmer: im dritten Versuch an der generischen 32-Yard-Linie gelang es Da´Ronte Smith, die gegnerische Blockade zu durchbrechen und zum Touchdown zu laufen (7:27, Extrapunkt Jürgen Weishap). Auch die Wolfpack-Defense schaffte es nun die Gegner zum Punt zu zwingen. Beide Mannschaften versuchten es nun mit der Brechstange und spielten ihre vierten Versuche aus, jeweils allerdings erfolglos.

Zu Beginn des letzten Quarters standen die Gäste wieder unmittelbar vor der Endzone der Bad Mergentheimer. Jetzt war es Tino Calabro, der einen Fumble forcierte, den Felix Osterfeld aufnehmen konnte. Der Angriff der Wölfe musste jedoch mit einem Punt beendet werden, den Freiburg gut returnierte, so dass wenig später das 7:34 auf dem Scoreboard stand (Extrapunkt gut). Dank guter Moral konnten die Kurstädter dann doch noch einmal nachlegen: bei einem zweiten Versuch an der Mittellinie und noch 20 zu gehenden Yards für ein First Down überraschte Quarterback Terrence Shambry II mit einem 55-Yard-Pass in die Endzone, den Niclas Flicker sicher fangen konnte (14:34, Extrapunkt Weishap). Mit auslaufender Spieluhr gelang den Gästen ein abschließendes Fieldgoal zum Endstand von 14:37. „Trotz Niederlage gehen wir erhobenen Hauptes aus dem heutigen Spiel, konnten wir doch mit beiden Mannschaftsteilen in weiten Teilen der Begegnung auf Augenhöhe mithalten“, so Wolfpack-Headcoach Lukas Grice, der ergänzt: „So wie sich die Freiburg Sacristans heute hier in Bad Mergentheim präsentiert haben, stehen sie zu Recht vor dem direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga.“ Bereits amSonntag, 21. Juli, wird er sich mit seinem Team zum direkten Rückspiel auf den Weg nach Freiburg begeben. kv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.07.2019