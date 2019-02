Langsam wird es oben richtig eng

Buchen.Am vergangenen Wochenende gastierten die Landesliga Basketballer des TSV Buchen beim TV Sinsheim. Bei Sinsheim lief es in der Hinrunde überhaupt nicht rund, so dass Sinsheim zur Winterpause den letzten Platz innehatte. Zwar zeigte das Sinsheimer Team in den vergangenen Spielen oftmals gute Leistungen, welche ihnen auch beinahe einen Sieg gegen den Oberliga-Absteiger aus Schönau bescherte, allerdings konnte Sinsheim bisher trotzdem die „Rote Laterne“ noch nicht abgeben. Zusätzlich zum Sinsheimer Formanstieg musste das Trainerduo Saur vor allem auf der Centerposition abstriche machen: Mit Dustin Hartmann, Niklas Linsler und Nicolai Richel fehlten gleich drei Spieler unter dem Korb. Daher unterstützte Patrick Götzinger aus der zweiten Mannschaft an diesem Tag das Landesliga-Team.

Die „Skyhookers“ starteten von Anfang an hochkonzentriert in die Partie. Allerdings fehlte bei den zahlreichen Distanzwürfen zu Beginn noch das Zielwasser. Mitte des ersten Viertels hatte sich Buchen dann warmgeworfen und erzielte beim Spielstand von 5:5 durch vier erfolgreiche Dreipunktewürfe und einen Feldkorb 14 Punkte und ging somit mit 12:19 in den zweiten Spielabschnitt. Viertelübergreifend erzielte Nachwuchsspieler Paul Heizmann zehn Punkte in Serie und war somit im zweiten Viertel maßgeblich mit daran beteiligt, dass die „Skyhookers“ ihre Führung zur Halbzeit auf 20 Punkte ausbauen konnten (21:41). Das Trainerteam zeigte sich in der Halbzeitpause zufrieden, warnte aber vor unnötiger Nachlässigkeit. Gesagt, nicht getan. Vor allem in der Verteidigung fehlte Buchen zu Beginn des dritten Viertels der nötige Biss, so dass die Gastgeber auf neun Punkte Rückstand verkürzen konnten (44:53). In einer fälligen Auszeit stellte das Trainerteam die Mannschaft neu ein, wodurch man in den letzten Minuten des dritten Spielabschnittes wieder besser aufspielte (47:61). Im vierten Viertel verteidigte man nun wieder wie gewohnt stark und zeigte auch in der Offensive gute Aktionen, so dass man letztlich als verdienter Sieger vom Platz ging (60:82).

Durch diesen Sieg und aufgrund der Ergebnisse der anderen Mannschaften kletterte Buchen auf den zweiten Tabellenplatz empor. Das Duell um diesen ist allerdings mehr als eng, denn mit dem TSV Schönau, der TSG Wiesloch II und dem TSV Buchen haben gleich drei Mannschaften gleich viele Siege auf dem Konto stehen. Obwohl Buchen derzeit die Nase aufgrund eines weniger verlorenen Spieles leicht vorne hat, will man am kommenden Sonntag, den 17. Februar, im Heimspiel gegen den TSV Schönau den zweiten Platz weiter festigen. Nach dem knappen und hart umkämpften Buchener Auswärtssieg gegen Schönau in der Hinrunde (68:74), können sich Zuschauer und Fans auf eine brisante Begegnung freuen. Hochball in der Sport- und Spielhalle ist um 17 Uhr.

Weitere Spiele am Heimspieltag, So. 17. Februar: 11 Uhr: U16 – BG Viernheim/Weinheim II; 13 Uhr: U18 – SG Mannheim II; 15 Uhr: Damen - TSV Schönau; 17 Uhr: Herren I – TSV Schönau.

Landesliga-Damen

Am Sonntag traten die Basketball-Frauen in Sinsheim an, um dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf zu erzielen. Dieser Aufgabe stellte man sich krankheitsbedingt nur zu siebt und unterlag den Sinsheimerinnen mit 63:46. Umso bitterer war die Niederlage, da die Grün-Weißen sehr gut in das Abendspiel starteten und es schafften durch schnelles und konzentriertes Spielen mit einem Punkt Führung in die Halbzeit zu gehen. Im dritten Viertel jedoch kam eine völlig veränderte Sinsheimer Mannschaft aus der Kabine, gegen deren aggressive Mannverteidigung man zunächst kein probates Mittel fand, um zu punkten, wodurch die Buchenerinnen binnen kürzester Zeit einem großen Rückstand entgegen sahen. Am Ende fehlte die Kraft um noch einmal an Sinsheim heranzukommen und nun heißt es für die Basketball-Damen den Glauben an die eigene Stärke nicht zu verlieren und sich bereits diesen Sonntag um 15 Uhr in eigener Halle gegen den TSV Schönau mit Punkten zu belohnen.

Für den TSV spielten und punkteten: T. Bernhard (20), M. Eckstein (10), M. Mathes (7), L. Berlinger (4), J. Palzer (4), H. Heydler (1) und A. Wiener

Die weiteren Ergebnisse vom Wochenende: Kreisliga A: BG Viernheim/Weinheim III – Herren II 65:56. tsv

