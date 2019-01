Lauf der Kegel-Männer setzt sich fort

Den Kegel-Männern des SKC Markelsheim I gelang es im jüngsten Heimspiel gegen den TSV Denkendorf II, den Lauf der Vorwoche fortzusetzten und das Spiel überlegen mit 7:1 (3351:3275 Holz) zu gewinnen.

In der Anfangspaarung setzte der SKC auf Heiko Leber und Björn Maurer. Leber fand sehr gut in die Partie und sicherte sich, auch dank etwas Glück im Auftaktsatz, vorzeitig ein 3:1 bei 574:553 Holz über Manfred Gschwendtner. Maurer spielte ebenso konstant und errang, insbesondere aufgrund seines furiosen Antritts in den ersten beiden Sätzen, ein am Ende relativ ungefährdetes 3:1 bei 546:523 Holz gegen Jannik Wöste.

Spitzenergebnis erkegelt

Mit einer 44-Holz-Führung wurden Dirk Marquardt und Torsten Leber auf die Bahnen geschickt.

Und Marquardt machte genau da weiter, wo Heiko Leber zuvor aufgehört hatte. Er erkegelte das gleiche Spitzenergebnis von 574 Holz. Dieses verhalf ihm gegen den 558 Holz erzielenden Uwe Jauss zu einem deutlichen 3:1-Sieg. 3:1 zugunsten Markelsheim lautete auch die Paarung Torsten Leber gegen Frank Maschke.

Mit einem Einzelergebnis von 557:538 Holz hatte sich der SKC-Spieler locker und unbedrängt schon nach drei Sätzen durchgesetzt. Timo Leber und Helmut Freymüller mussten somit in der Schlusspaarung nur noch den zwischenzeitlichen 79-Holz-Vorsprung ins Ziel bringen. Leber gelang es zwar trotz eines hervorragenden Einzelergebnisses von 566 Holz nicht, Leon Gschwendtner zu besiegen.

Der Gastspieler war der stärkste Einzelkegler des Tages und rettete mit seinem 3:1 bei 588:566 Holz den Ehrenpunkt für den TSV. Freymüller machte es dagegen seinen Mannschaftskollegen nach und schnappte sich nach einem 3:1 bei 534:515 Holz über Michael Röhm den letzten Mannschaftspunkt.

Die zweite Mannschaft des SKC Markelsheim empfing im Anschluss den ESV Crailsheim II.

Auch dieser Wettkampf endete mit 8:0 (3254:3039) deutlich und unangefochten zugunsten des SKC Markelsheim.

Alois Schneider und Robin Kaltenbach spielten von Beginn an völlig entfesselt auf und fügten Frank Pallmer und Oliver Pyka jeweils vorzeitig eine 4:0 (533:481) bzw. 3:1 (551:520) Niederlage zu.

Bester Kegler des Tages

Auch Christian Freymüller trumpfte in der Mittelpaarung auf und ließ als bester Kegler des Tages Marco Schönstein beim 4:0 (563:509) nicht den Hauch einer Chance. Steffen Lehr hatte etwas mehr Mühe, schlussendlich reichte sein 2:2 (528:517) gegen Jonas Schunk allerdings zum Gewinn des Mannschaftpunkts.

Gerd Reißenweber behielt in einem Zweikampf, der noch zu den engeren Duellen des Matches zählte, gegen Helmut Bauer mit 3:1 (528:515) die Oberhand. Bruno Lang stieß bei seinem souveränen 4:0 (551:497) auf wenig Gegenwehr seitens Tim Scharkowski.

Nach zuletzt acht Siegen in Folge riss die Erfolgsserie der dritten, gemischt spielenden SKC-Mannschaft mit einer 2:6 (2737:2859) Auswärtsniederlage bei der Goldenen 13 aus Öhringen. Einzig Doreen Freymüller und Stefanie Freymüller überzeugten mit Einzelergebnissen von 507 bzw. 521 Holz.

Dem Rest des Teams gelang es nicht, sich auf die fremden Bahnen einzustellen, so dass die Pleite mit einem um 122 Holz schlechteren Gesamtergebnis deutlich ausfiel und nicht unverdient war.

Das Spiel in Zahlen (aus Markelsheimer Sicht): Glaser M. – Hofmann M. 1:3 (453:500); Freymüller D. – Schuck G./Reisser S. 4:0 (507:446); Mehburger A. – Baumgartl. R. 1:3 (403:472); Neft J. – Schaller K. 1:3 (452:505); Kübler H. – Tchoryk M./Müller T. 1:3 (401:457); Freymüller St. - Tchoryk P. 2:2 (521:479).

Jugendgastspieler Kevin Freymüller siegte mit dem TV Niederstetten 5:1 (1554:949) auswärts beim TSV Westhausen. Hierbei gelang ihm ein Einzelergebnis von 341 Holz. jn

