Laurenz Vix holt sich den Gruppensieg

Nahezu 120 Kinder in der Altersklasse U10/U12 trafen sich in Kirchberg an der Murr, um das Steppi-Pokalturnier des Judo-Teams Steinheim auszutragen. In gewohnter Weise war dieses Turnier wieder hervorragend organisiert. Außer den Judomatten war noch ein Parcours für den „Fitness-Check“ aufgebaut, in dem die Teilnehmer allgemeinsportliche sowie koordinative Aufgaben zu bewältigen hatten. Gekämpft wurde in gewichtsnahen Gruppen, die in 3er- bis 6er-Pools eingeteilt waren, jeder gegen jeden. So war sichergestellt, dass alle Kinder mehrere Kämpfe bestritten. Nicht „Siegen um jeden Preis“, sondern „Kämpfen lernen“ war die Devise der Judokas des TV Niederstetten.

Paul Herrmann als Wettkampfdebütant verlor zwar alle seine drei Kämpfe. Jedoch war von Kampf zu Kampf eine Steigerung zu erkennen. Sein erster Gegner war sehr stark, so dass Paul schon nach zehn Sekunden mit dem „großen Außensturz“ („O Sotto Otoshi“) geworfen wurde. Dem nächsten Gegner machte er es nicht so leicht, so dass dieser schon zwei Wertungen brauchte, um Paul zu besiegen. Im dritten Kampf geriet er nach zähem Ringen in einen Festhaltegriff, den sein Gegner 20 Sekunden hielt und dadurch mit Ippon (volle Punktzahl) gewann.

Etwas besser lief es für Jonathan Naumann. Seinen ersten Kampf gewann er durch einen Haltegriff. Im zweiten Kampf bot er seinem Gegner Paroli, er schaffte es durch geschicktes Ausweichen, sich „nicht richtig“ werfen zu lassen. Jedoch ergaben zwei Wazari (halber Punkt) seines Kontrahenten einen Ippon (ganzer Punkt), so dass sein Gegner siegte. Auch den dritten Kampf beendete ein Ippon der Gegenseite.