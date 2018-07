Lehr erreicht ihre Ziele

Anzeige

Annette Lehr von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheimer nahm als einzige Starterin des Vereins teil an den Deutschen Meisterschaften der Senioren in Mönchengladbach. Für Annette Lehr waren es zwei erfolgreiche Tage, auch wenn sie in den Disziplinen 80 Meter Hürden und über 400 Meter nicht in die Vergabe der Medaillen eingreifen konnte.

Der Wettkampf begann für sie in der Altersklasse W45 mit dem Hürdenlauf. Die Entscheidung fiel in zwei Zeitendläufen. Nach dem Startschuss kam sie schnell aus dem Block, überlief rhythmisch alle Hürden und überquerte als erste des Laufs die Ziellinie in 15,54 Sekunden. Damit war Annette Lehr zufrieden, wusste aber auch um die Tatsache, dass im folgenden Lauf die schnelleren Hürdenläuferinnen antraten. Und so war es dann auch: Alle acht Läuferinnen waren schneller, und somit belegte sie Platz neun.

Über die 400 Meter wollte Annette Lehr unter 74 Sekunden bleiben. Auf der ungünstigen Außenbahn gelang es ihr, unter dem gesteckten Ziel zu bleiben. Sie lief 73,75 Sekunden und belegte den zwölften Platz. Somit erreichte Annette Lehr in beiden Disziplinen ihre Ziele. hl