Letzte Runde auf dem Herbstfest

Fünf Laufveranstalter in der Region haben sich zur Laufgemeinschaft Tauberfranken zusammen geschlossen und führen im laufenden Jahr wieder die beliebte Laufserie durch. Auch in der Region Tauberfranken hat sich über die Jahre hinweg eine große Laufgemeinde herausgebildet, die Freude an Bewegung und frischer Luft hat. Das gemeinsame Ziel der Organisatoren ist es, die Menschen – ob alt oder jung – zur Bewegung zu motivieren. Dabei wird großes Augenmerk auf den Breitensport gelegt.

Mit dem 16. Elpersheimer Pfingstlauf um den Energie-Zentrum-Cup ist die Laufserie der Laufgemeinschaft Tauberfranken gestartet. Dabei haben sich mit 367 Läufern eine Rekordzahl in die Teilnehmerliste eingetragen. Der 16. Assamstadter Volkslauf um den Ansmann-Cup ergab nochmals 273 Sportler, von denen die Zeit erfasst wurde. Die stolze Anzahl von 359 zeiterfassten Laufsportlern ergab der 16. Hakro-Stadtlauf in Schrozberg. Der 7. Umpfertallauf in Unterschüpf erbrachte nochmals 165 Starter für die Teilnehmerliste der Laufgemeinschaft.

Diese Teilnehmerzahlen bedeuten eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr und dementsprechend haben vor der letzten Veranstaltung bereits 66 Läufer ihr Soll von drei Starts erreicht. Besonders erfreulich ist die Anzahl von 24 Athleten, die an allen vier bisherigen Volksläufen teilgenommen haben. Weitere 94 Läufer haben bereits zwei Wertungen auf ihrem Konto und haben damit beste Chancen, den ausgeschriebenen Preis in Form eines Rucksackes zu erhalten.

Beste drei Ergebnisse addiert

Erstmals wird in diesem Jahr neben der Teilnahme an den Laufveranstaltungen die Platzierung in den Hauptläufen berücksichtigt. Dabei werden die besten drei Ergebnisse gewertet und addiert. Schon nach vier Laufwettbewerben lässt sich absehen, dass auch dieser sportliche Wettbewerb gern angenommen wird, und der Zwischenstand gibt bereits interessante Marken vor.

Bei den Frauen liegt Silke Faller bereits vorzeitig als Pokalsiegerin fest mit einem zweiten Platz in Elpersheim und zwei ersten Plätzen in Assamstadt und Schrozberg. Dies ergibt zusammen vier Punkte. Auf Gesamtplatz zwei liegt aktuell Astrid Dinkel mit elf Punkten und kann auch mit einer sehr guten Platzierung in Niederstetten nicht mehr an der Führenden vorbeiziehen. Auch aus der Verfolgergruppe mit zwei Starts kann niemand mehr in die Entscheidung eingreifen. Bei den Männern hat Tobias Feyrer mit einem Streichergebnis seinen Punktestand auf sieben verbessert. Der einzige, der ihm den Pokalsieg noch streitig machen kann, ist Anthony Hildenbrand, der aktuell zwei Siege auf seinem Konto hat. Der aktuell Zweitplatzierte Jonathan Hartter hat bereits 29 Punkte zu verzeichnen.

Hauptlauf über zehn Kilometer

Den Schluss der Veranstaltungsreihe bildet der 24. Niederstettener Herbstfestlauf am kommenden Samstag. Der Start ist um 13.30 Uhr mit dem Minilauf. In Niederstetten erwartet die Hobby-Läufer ein gefühlvoller Rundkurs durch den Stadtkern und den Marktplatz. Für den Hauptlauf über zehn Kilometer haben die Niederstettener Organisatoren eine neue Streckenführung festgelegt, die über den Radweg in Richtung Oberstetten führt.

Im Anschluss an diesen Lauf findet im Festzelt die Preisübergabe statt für alle Läufer, die an mindestens drei Veranstaltungen teilgenommen haben. Wer bei allen fünf Veranstaltungen der Laufserie gestartet ist, erhält als besondere Aufmerksamkeit einen Gutschein für einen Freistart im nächsten Jahr. Unter allen Läufern mit drei und mehr Teilnahmen werden zusätzlich drei Reisegutscheine verlost. Für die Gewinner, die ihren Preis nicht persönlich entgegen nehmen können, werden Rucksack und Reisegutschein im Tierparadies Main-Tauber in Bad Mergentheim zur Abholung hinterlegt. lgm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.09.2018