LG-Sportler glänzen mit dem Speer

Die stabilste Serie hatte Leo Geldbach (M14) im Diskuswurf. Mit fünf gültigen Versuchen und einer neuen persönlichen Bestleistung von 26,21 Metern mit dem ein Kilogramm schweren Diskus war er mehr als zufrieden. Neben dem Sieg im Diskus gelang Leo Geldbach auch der Sieg mit der Kugel. Seine Weite betrug dabei 8,37 Meter.

Der weiteste Wurf der Veranstaltung gelang dem Igersheimer Speerwurftrainer Benedikt Ledwig. Mit 51,08 Metern zeigte er, dass er nicht nur das Speerwerfen anderen vermitteln kann, sondern auch noch als Aktiver Top-Leistungen bringt.

Beachtlich war auch die Leistung von Wilfried Hack (M80), der trotz seines Alters die drei Kilogramm schwere Kugel noch auf 9,18 Meter stieß.

In den Altersklassen M45 war Helmut Seher und in der M55 Harald Michel am Start. Beide brachten gute Leistungen und starteten ebenfalls erfolgreich in die Saison. Helmut Seher warf den Diskus auf 34,30 Meter. Mit der Kugel kam er auf 9,21 Meter. Der Diskus von Harald Michel landete bei 25,51 Metern, sein Speer flog auf 29,53 Meter und mit der Kugel kam er auf 8,40 Meter. Insgesamt war dies ein gelungener Test auf dem Weg zum möglichen Zehnkampf Ende Juni in Igersheim.

Der 12-jährige Elias Koch startete zum ersten Mal bei einem Werfertag. Er musste sich im zahlenmäßig größten Teilnehmerfeld behaupten. Um so überraschender war, dass er mit dem Speer mit 18,93 Metern deutlich siegte. Dazu kam der erste Platz im Diskuswurf mit 16,25 Metern und der fünfte Platz mit der Kugel (4,81 Meter).

Auch die zweifache Winterwurf-Landesmeisterin Anna Hellinger war mit von der Partie. Mit drei Siegen dominierte sie klar ihre Altersklasse. Die Siegesweite mit der Kugel brachte ihr eine neue persönliche Bestweite, die nun bei 9,17 Metern liegt. Ihr Speer flog auf 32,62 Meter und der Diskus auf 24,09 Meter.

In der Klasse W13 zeigte Luisa Wolfram jeweils stabile Leistungen. Neue Bestleistungen erzielte sie mit der Kugel (7,52 Meter) und dem Diskus (20,54). Den Speer warf sie auf 25,65 Meter. hl

