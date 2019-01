Lohn für hervorragende Renn-Resultate

Traditionell seit der Gründung 1977 immer am 5. Januar treffen sich die Mitglieder und Freunde des MSF Ettetal e.V. im ADAC im Dorfgemeinschaftshaus in Riedbach, um ihre „Meister Aktive und Jugend“ sowie langjährige Mitglieder zu ehren.

Los ging es mit dem gemeinsamen Essen, danach fanden die Ehrungen statt. Seit zehn Jahren Mitglied ist Birgit Schmidt aus Rot am See. In der Jugend erfüllten drei Jugendgruppenmitglieder die Voraussetzungen, um bei der Clubmeisterschaft gewertet zu werden. Die Ehrung wurde vom Vorsitzenden und vom erfolgreichen Jugendtrainer und Jugendleiter Armin Hoffmann vorgenommen. Den dritten Platz belegte Nils Wetzel aus Igersheim, der an elf Jugendkartslalomveranstaltungen teilnahm und sich für das Württembergische Finale qualifizierte.

Den zweiten Platz belegte Jan Hess aus Holzbronn, der bei neun Jugendkartslaloms und acht Rennen auf dem vom ADAC zur Verfügung gestellten Opel Adam beim ADAC-Youngster-Cup teilnahm. Beim Youngster-Cup fahren Jugendliche ab 16 Jahren beim Automobilslalom auf einem abgesperrten Platz auf Zeit.

Souverän Meister

Jugendclubmeister wurde souverän Janek Hoffmann aus Bartenstein, der bei über 20 Jugendkartslaloms teilnahm und hervorragende Plätze belegte. 14 Mal Platz eins, zweimal Zweiter und zweimal Dritter wurde er in seiner Klasse. Er gewann in seiner Klasse K4 neben dem Unterland-Hohenlohe-Odenwald-Pokal die Württembergische Meisterschaft, die Baden-Württembergische Meisterschaft, sowie die Südwestdeutsche Meisterschaft in Mettlach (Saarland).

Krönung war der Endlauf zur Deutschen ADAC-Meisterschaft am Nürburgring, die er in seiner Klasse gewann. Bei der Deutschen Kartslalommeisterschaft in Kempten belegte er trotz eines Pylonenfehlers und zwei Sekunden Zeitstrafe mit der schnellsten gefahrenen Zeit Platz drei.

Für die Überreichung der Clubmeisterkrone bei den Aktiven, die vom Vorsitzenden und Sportleiter durchgeführt wurde, bewarben sich fünf Mitglieder, die die Anforderungen des MSF Ettetal erfüllten. Sie starteten bei Automobilslaloms und Bergrennen in Deutschland Luxemburg Österreich und der Schweiz.

Den fünften Platz belegte der Sportleiter der Motorsportfreunde, Ronnie Bucher aus Herrentierbach, der bei fünf Bergrennen auf dem mit Thomas Pröschel aufgebauten VW Corrado einmal den zweiten und einmal den dritten Platz in seiner Klasse bis 1400 ccm belegen konnte.

Platz vier belegte Thomas Pröschel aus Bartenstein, der ebenfalls fünfmal auf dem Corrado unterwegs war und dreimal Dritter wurde. Thomas Pröschel und Ronnie Bucher belegten im Team bei der Internationalen KW-Berg-Cup-Meisterschaft Platz drei in der Klasse und wurden in der Gesamtwertung Zwölfte von 60 Teilnehmern.

2019 wollen sie nach einigen Umbauten an Motor und Fahrwerk weiter nach oben.

Der langjährige zweite Vorsitzende aus Lauffen am Neckar, Jürgen Schneider, fuhr im Team mit Dominik Schlott in der Klasse bis 1150 ccm auf seinem schnellen VW Polo fünf Bergrennen. Er gewann dabei dreimal wurde je einmal Zweiter und Dritter. Bei der Internationalen KW Berg-Cup Meisterschaft belegten sie Platz neun in der Gesamtwertung und gewannen die Klasse bis 1150 ccm souverän.

Den Vizetitel der Motorsportfreunde errang Mario Hess aus Holzbronn, der bei zehn Bergrennen und Automobilslaloms startete. Sein Opel Astra ist leider leistungsmäßig nicht an der Spitze seiner Klasse bis 2000 ccm, trotzdem konnte er den ein- oder anderen Achtungserfolg erzielen.

Highlight war hier der zweite Platz beim Slalom in Kirchheim/Teck. Er belegte bei der Nationalen Berg Cup Wertung Platz 14 von über 20 Teilnehmern.

Mit 35 Automobilslaloms verteidigte der letztjährige Clubmeister des MSF Ettetal, Patrick Spahr aus Neckarwestheim, seinen Titel erneut. Er gewann fünfmal, wurde sieben Mal Zweiter und zehn Mal Dritter in seiner Klasse bei durchschnittlich zehn Startern.

Im Rahmen des Rhein-Neckar Pokal wurde er Fünfter, in der Württembergischen ADAC-Meisterschaft belegte er Platz sieben von 49 Teilnehmern, beim DMSB-Slalom-Cup wurde er siebter von 93, in der DMSB-Slalom-Meisterschaft Süd belegte er Platz 16. Er verteidigte seinen Titel beim MSF zum achten Mal und wurde mit über 30 Punkten Vorsprung Clubmeister. Außerhalb der Clubmeisterschaft vertraten Matthias und Jürgen Datzer aus Rot am See bei Bergrennen und Bergslaloms, und Andreas Linder bei nationalen und internatuionalen Endurorennen den Verein. Der nächste Clubabend findet am 1. Februar im Gasthaus Ettetal in Ettenhausen. msf

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.01.2019