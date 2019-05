Lothar Stasch ist bester Einzelschütze

Mit 813 Ringen stürmt der SSV Seckach I an die Spitze der Wertung und hatte in Lothar Stasch, der 279 Ringe erzielte, den besten Einzelschützen in seinen Reihen.

Gruppe A: SSV Roigheim I - SG Adelsheim I 756:777, KKS Osterburken I - SSV Seckach I 749:813. Einzel: Lothar Stasch, SSV Seckach 279, Christian Gramlich, KKS Osterburken 270, Peter Senft, KKS Osterburken 267. Tabelle: 1. SSV Seckach I 1.558 2. KKS Osterburken I 1.530 3. SG Adelsheim I 1.529 4. SSV Roigheim I 1.521.

Gruppe B: SV Schweinberg I - KKS Osterburken II 697:752, SG Adelsheim II - SSV Roigheim II 686:741. Einzel: Simon Mader, KKS Osterburken 264, Walter Frankenberger, SSV Roigheim 254, Wolfgang Groß. SG Adelsheim 254.Tabelle: 1. KKS Osterburken II 1.498 2. SSV Roigheim II 1.494 3. SG Adelsheim II 1.368 4. SV Schweinberg I 1.366.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.05.2019